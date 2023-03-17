Yaptırdığı estetiklerle bambaşka birine dönüşen Büşra Pekin, spor salonunda paylaştığı videolarla takipçilerinin yakın markajında.

Dedoks kampı sonrası kendini spora veren Pekin, oldukça sıkı çalışıyor.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi