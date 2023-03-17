Yaptırdığı estetiklerle bambaşka birine dönüşen Büşra Pekin, spor salonunda paylaştığı videolarla takipçilerinin yakın markajında.
Dedoks kampı sonrası kendini spora veren Pekin, oldukça sıkı çalışıyor.
Kaynak: Yenigün Haber Merkezi
Yaptırdığı estetiklerle bambaşka birine dönüşen Büşra Pekin, spor salonunda paylaştığı videolarla takipçilerinin yakın markajında.
Dedoks kampı sonrası kendini spora veren Pekin, oldukça sıkı çalışıyor.
Kaynak: Yenigün Haber Merkezi
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