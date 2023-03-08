Nur Sürer Kimdir? doğum tarihi nedir? nereli? hangi eğitim kurumlarında okudu? kaç yaşında?

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Büşra Develi’nin rol aldığı projeler: 202- – Kasaba 2022 – Erkek Severse (Zeynep Uysal) (İnternet) 2021 – Akıncı (Nergis) (TV Dizisi) 2020 – Karakomik Filmler 2 (Meral) (Sinema Filmi) 2018 – Mehmed: Bir Cihan Padişahı (Eleni) (TV Dizisi) 2018 – Arada (Lara) (Sinema Filmi) 2018 – Hadi Be Oğlum (Leyla) (Sinema Filmi) 2017-2018 – Fi (Kara Bilge) (İnternet Dizisi) 2017 – Bitmiş Aşklar Müzesi (Kısa Film) 2017 – Ayla (Nimet) (Sinema Filmi) 2016 – Tatlı İntikam (Rüzgar) (TV Dizisi) 2015 – Tatlı Küçük Yalancılar (Selin) (TV Dizisi)

Nur Sürer Kimdir? doğum tarihi nedir? nereli? hangi eğitim kurumlarında okudu? kaç yaşında?

Nur Sürer Kimdir? doğum tarihi nedir? nereli? hangi eğitim kurumlarında okudu? kaç yaşında?

Kameralar karşısına ilk kez 2015 yılında yayınlanan Tatlı Küçük Yalancılar dizisiyle geçen Büşra Develi; Hadi Be Oğlum, Ayla, Fi Çi Pi, Mehmed Bir Cihan Fatihi gibi projelerde yer almıştır.

Büşra Develi, 25 Ağustos 1993 tarihinde İzmit’te dünyaya gelmiştir. İlköğrenimin ardından ailesiyle birlikte Antalya’ya taşınan, orta öğrenim ve lise eğitimini Antalya’da tamamlayan Büşra Develi, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nde yükseköğretimini tamamlamıştır.