Alişan ile Buse Varol çifti, Selçuk Tektaş'ın vefatının ardından kardeşinin ailesiyle yakından ilgilenmişti. Ancak Buse Varol'a tepki gösteren Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş da tepki göstererek birbirlerini sosyal medya hesaplarından silmişti. Ancak son zamanlarda Varol ile Tektaş cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. İkili, aralarındaki buzları eritti ve yeniden barıştı.

Alişan ve Varol Çifti arasında kriz!

Bu süreçte, Alişan ailesiyle birlikte zor günler geçiriyor ve Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş ve yeğenlerine yakın ilgi gösteriyor. Ancak, Buse Varol'un bu süreçte kendilerine yeterince vakit ayırmaması nedeniyle tepki gösterdiği ve çift arasında sorunların yaşanmıştı.

Buzlar Eridi

Varol ile ünlü şarkıcı arasındaki evliliklerinde yaşanan krizleri atlattıkları haberleriyle birlikte, Merve Tektaş ile Varol arasında bir gelişme yaşandığı belirtiliyor. İkili, bir süre birbirleriyle iletişimi kesmiş ve sosyal medyada takip etmeyi bırakmışlardı. Ancak şimdi sürpriz bir şekilde barışmışlar. Bilal Özcan'ın haberine göre, ikili aralarındaki buzları eritmiş ve barışmışlar. Sosyal medyada birbirlerini takip etmeye başlamışlar ve bu durum Alişan'ı ve sevenlerini de mutlu etti.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi