BUSE VAROL-FATOŞ KABASAKAL



DOSTLAR ALIŞVERİŞTE



Ünlü şarkıcı Alişan'ın oyuncu eşi Buse Varol, yakın arkadaşı Fatoş Kabasakal ile birlikte önceki gün İstinyePark'da objektiflere takıldı. Günün erken saatlerinde alışveriş merkezine gelen yakın dostlar güneşli havanın tadını Markalar Sokağı'nda alışveriş yaparak çıkardı. Alışveriş turu sonrası birlikte yemek yiyen Varol ve arkadaşları, keyifli bir gün geçirdikten sonra akşam saatlerinde alışveriş merkezinden ayrıldı.





ENGİN ALTAN DÜZYATAN



JET HIZIYLA ALIŞVERİŞ



'Yeni projesiyle sevenlerinin karşısında olan yakışıklı oyuncu Engin Altan Düzyatan, geride bıraktığımız gün İstinyePark'da objektiflere takıldı. Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen ve vale noktasında aracını teslim eden deneyimli oyuncu, Markalar Sokağı'nda bulunan Rolex mağazasına girerek alışveriş yaptı. Daha önceden ayırttığı saatin alışverişini kısa sürede tamamlayan Düzyatan, kendisini görüntüleyen gazetecilerle ayaküstü sohbet ettikten sonra hızlı adımlarla aracına binerek alışveriş merkezinden ayrıldı.





SEREN SERENGİL-NEVİN TEOMAN



ANNE KIZ ALIŞVERİŞ TURUNDA



Mide ameliyatı sonrası sağlık sorunları yaşayan Seren Serengil ve annesi Nevin Teoman önceki gün İstinyePark'da objektiflere takıldı. İstinye Pazarı katında alışveriş turu sırasında gazeteciler tarafından görüntülenen anne kızın neşeli hallerin de dikkat çeken çekti . Sağlığına kavuştuğu görülen Serengil, soruları cevapsız bırakarak muhabirlere teşekkür ettikten sonra alışveriş turlarına kaldıkları yerden devam etti.