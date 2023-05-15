Kayseri Şeker halka arz borsada ne zaman işlem görecek? KAYSE halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak?

Seçim sonrası altın zirve yapar mı?

The Sims 4’e gelecek olan iki yeni kit için oylama başladı!

Bunlar da ilginizi çekebilir

Kazada, yolcu bulunmayan araçların sürücüleri araçlarda sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.