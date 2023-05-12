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Çevrede bulunan bir güvenlik kamerasının kayıtlarında, minibüsün savrularak devrildiği ve araçta bulunan yaralıların çevredekilerin yardımıyla çıkarıldığı görülüyor.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza da yaralanan sürücü Mehmet B. ve araçta bulunan İbrahim B. (25) ile Mikail B. (12) çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.