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Sudan çıkarılan cesetler otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bölgeye giden 5 kişilik AFAD ekibi, baba ve kızının cansız bedenine ulaştı.

Baba ve kızın sudan çıkmadığını görenler durumu AFAD, jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kızının suya kapıldığını gören Bolat da dereye atladı.

Burada fotoğraf çekmek isteyen Çiçek, iddiaya göre dengesini kaybedip suya düştü.

Samsun'dan kızını ziyaret için Bursa'ya gelen Mustafa Bolat (69) ve evladı Esma Çiçek (38) Osmangazi ilçesi Dağakça köyü Kaplıkaya Deresi kenarına gitti.

BURSA (AA) - Bursa'da dengesini kaybedip dereye düşen kadın ve onu kurtarmak için suya atlayan baba hayatını kaybetti.