Bursa’nın Nilüfer ilçesi Fethiye Mahallesi'nde gece yarısı CHP Nilüfer İlçe Başkanlığı binasının önüne gelen kimliği bilinmeyen 2 kişi, sprey boyayla duvara 'CHPKK İşbirlikçi Keml' yazdı ve CHP logosunu tahrip etti. Gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını izleyip, tespit ettikleri 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

CHP Nilüfer İlçe Başkanı Fırat Yılmaz, partilerinin terör örgütüyle ilişkilendirilerek yapılan bu saldırının kabul edilemez olduğunu belirterek, “Ülkemizde geçmiş dönemlere baktığımızda bu tarz durumların fayda getireceği hiçbir süreç olmamıştır” dedi.

Geçen haftalarda da ilçe binasının diğer yüzünde bulunan pankarta falçata ile zarar verildiğini belirten Yılmaz, polisin kamera görüntülerinden tespit edilen 2 kişiyi aradığını söyledi.

CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan ve Erkan Aydın da saldırıya tepki gösterdi.

Özkan, "Hiçbir karanlık odak ülkemize baharın gelişini engelleyemeyecek" ifadelerinde bulundu.

Aydın ise, "Bizi kışkırtacaklarını sanan ve gerginlikle beslenenlerin tuzakları boşa çıkacak ve halkın iktidarı barış içerisinde gelecek" dedi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ