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Yaralı çocuk, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı çocuğun feryatlarını duyan komşular ve esnaf, apartmana çıktıklarında A.E.A'nın kanlar içerisinde yattığını gördü.

Bir süre sonra yan apartmanın çatısına geçen A.E.A, çatının çökmesi sonucu yaklaşık 4 metre yükseklikten merdiven boşluğuna düştü.