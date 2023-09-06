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Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Millet Mahallesi'nin sorunları 'Mahallemin Muhtarları' programı kapsamında dile getirildi. Mahalle Muhtarı Mustafa İmdat, Şehir Hastanesi’ne ulaşabilmeyi arzuladıklarını söyledi. Herkes Duysun'da yayımlanan "Mahallemin Muhtarları" programında bu hafta Bursa’nın Yıldırım ilçesine bağlı Millet Mahallesi’nin sorunları ele alındı.

Millet Mahallesi sakinleri ve mahalle muhtarı, mahalleden Şehir Hastanesi’ne giden bir toplu taşıma aracının bulunmamasından yakındı.

“HASTANEYE ULAŞIM YOK”

Millet Mahallesi’nin sorunlarını anlatan mahalle esnafı, yolların darlığından ve yollardaki çukurların fazlalığından şikayet ederken, mahalle halkı da otobüs saatlerinden, bazı otobüslerin rotasının çok uzun olmasından ve Şehir Hastanesi’ne ulaşabilmek için bir toplu taşıma aracı olmaması dolayısıyla hastaneye gidemediklerine dem vurdu.

Vatandaşlar aynı zamanda sağlık ocaklarındaki doktorların yetersizliğinden de yakındı.

Programa konuk olan Millet Mahallesi Muhtarı Mustafa İmdat ise, “Mahallemizde güzel hizmetlerde bulunuyoruz. Hem Yıldırım hem de Büyükşehir Belediyesi’nden güzel hizmetler almaktayız. Ulaşım konusunda ufak tefek sıkıntılarımız bulunmaktadır. Özellikle Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden talebim, Bursa Şehir Hastanesi’ne ulaşım sağlanmasıdır. Diğer büyük sıkıntımız da okul eksikliğimizdi. Bir tanesi ilkokul iki tanesi de ortaokul olmak üzere üç tane okulumuzun yapımı hızla devam ediyor. 2024 yılında da ortaokulumuzdan birisi eğitime başlayacak. Bir diğer isteğim de mahalle konağıdır" diye konuştu. Reyhan ÖZBAKIR - Musa YEŞİLDAĞ - Herkes Duysun / BURSA (İGFA)