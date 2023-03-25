İsviçre'den "NATO ile yoğun işbirliği" çağrısı

Depremzedelere her akşam bin kişilik iftar veriliyor!

Muharrem İnce 100 bin imza topladı

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ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Birinci ve ikinci arttırma belirtilen gün ve saatler aralığında açık artırma suretiyle Elektronik Satış Portalı’nda ( esatis.uyap.gov.tr ) yapılacaktır.