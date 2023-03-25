ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Birinci ve ikinci arttırma belirtilen gün ve saatler aralığında açık artırma suretiyle Elektronik Satış Portalı’nda (esatis.uyap.gov.tr) yapılacaktır.
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ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Birinci ve ikinci arttırma belirtilen gün ve saatler aralığında açık artırma suretiyle Elektronik Satış Portalı’nda (esatis.uyap.gov.tr) yapılacaktır.
Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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