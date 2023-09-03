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Bursa'da Mudanya ilçesinin kırsal mahallelerinden Göynüklü ve Altıntaş mevkiinde dün öğleden sonra çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılma ihtimali yüksek orman yangınına karşı gece boyu süren özverili çalışmalarda havadan ve karadan müdahalelerle sabaha karşı kontrol altına alındı.

Mudanya'nın Göynüklü ile Altıntaş mahalleleri arasında bulunan ormanlık alanda 2 Eylül Cumartesi günü saat 16.00 sıralarında çıkan yangına Mudanya Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerinin gece boyu süren müdahaleleri ile yangın sabaha karşı kontrol altına alındı.

Rüzgârın da etkisiyle büyüyen ve yayılan yangına helikopterle hava desteği de gelirken, yangının kontrol altına alınması için ekipler adeta bölgede seferberlik üstlendi. BURSA (İGFA)

Bölgede arı kovanlarının da olduğu yere sıçrayan yangında birçok hayvanın telef olduğu öğrenildi.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre yangına 6 uçak, 6 helikopter, 52 arazöz, 16 ilk müdahale aracı, 32 su tankeri, 20 iş makinası ve 420 personel müdahale etti.

????BURSA / Mudanya

KONTROL ALTINA ALINDI ✅ Göynüklü ve Altıntaş mahalleleri mevkiinde 2 Eylül cumartesi günü öğlen saatlerinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle yayılma ihtimali yüksek orman yangını, #OrmanKahramanlarımızın havadan ve karadan gecede devam eden özverili.... pic.twitter.com/esIaay8YNp — Bursa Orman Bölge Müdürlüğü (@bursaobm) September 3, 2023 Çanakkale açıklarında 34 düzensiz göçmen yakalandı

Öte yandan Mudanya Belediyesi bünyesindeki Veterinerlik Birimi de, Göynüklü’deki yangından etkilenen canların yaralarını sarmayı sürdürdü. Ekipler, bölgede yaşam alanları tahrip olan canlar için kurtarma, tedavi ve rehabilitasyon faaliyetlerini sürdürüyor.