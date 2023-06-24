Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarına göre Bursa ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini açıkladı. Bu veriler, 2022 Lise 1. yerleştirme sonucunda elde edilen puanlar ve dilimlerdir. Bursa ilindeki öğrenciler ve velileri, bu bilgileri tercih sürecinde değerlendirerek en uygun liseleri seçebilirler.
Bursa Liselerinin 2022 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;
|Okul Adı
|Okul Türü
|Pansiyon
Durumu
|Yabancı
Dili
|Taban
Puanı
| Yüzdelik Dilim
2022
| Yüzdelik Dilim
2021
|Bursa / Nilüfer / Tofaş Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|482,97
|0,32
|0,35
|Bursa / Nilüfer / Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|476,09
|0,65
|0,65
|Bursa / Osmangazi / Bursa Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|463,55
|1,54
|1,41
|Bursa / Osmangazi / Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|455,42
|2,27
|3,04
|Bursa / Nilüfer / Ahmet Erdem Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|452,37
|2,58
|2,5
|Bursa / Osmangazi / Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|442,11
|3,72
|3,53
|Bursa / İnegöl / İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|440,88
|3,87
|3,96
|Bursa / Yıldırım / Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|433,84
|4,75
|4,85
|Bursa / Osmangazi / Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|424,98
|5,95
|6,16
|Bursa / Osmangazi / Bursa Erkek Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|424,63
|6
|5,96
|Bursa / Karacabey / Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|423,27
|6,2
|5,84
|Bursa / Mustafakemalpaşa / İbrahim Önal Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|416,96
|7,15
|7,23
|Bursa / Yıldırım / Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|416,36
|7,24
|7,17
|Bursa / Mudanya / Turhan Tayan Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|415,31
|7,4
|7,22
|Bursa / Nilüfer / Özlüce Şehit Aykut Yurtsever Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|409,09
|8,38
|–
|Bursa / Osmangazi / BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|406,35
|8,85
|9,02
|Bursa / Osmangazi / BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|404,48
|9,17
|10,15
|Bursa / Osmangazi / Bursa Anadolu Kız Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|397,72
|10,33
|10,15
|Bursa / Yıldırım / 6 Nisan Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|395,79
|10,67
|–
|Bursa / Osmangazi / Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|394,97
|10,81
|9,62
|Bursa / Nilüfer / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|389,36
|11,84
|–
|Bursa / Nilüfer / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|386,75
|12,34
|–
|Bursa / İnegöl / Zeki Konukoğlu Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|385,50
|12,59
|–
|Bursa / Yıldırım / Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|381,03
|13,47
|12,86
|Bursa / Nilüfer / Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|380,35
|13,61
|13,41
|Bursa / Gürsu / Yıldız Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|378,01
|14,08
|13,86
|Bursa / Nilüfer / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|373,95
|14,93
|–
|Bursa / Nilüfer / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|373,43
|15,04
|–
|Bursa / İnegöl / Şehit Fevzi Başaran Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|372,39
|15,25
|10,98
|Bursa / Nilüfer / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|370,72
|15,61
|–
|Bursa / Osmangazi / Türk Eğitim Vakfı Hayri Tokaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|366,31
|16,59
|17,84
|Bursa / Osmangazi / Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|365,68
|16,73
|16,84
|Bursa / İnegöl / Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|358,21
|18,46
|15,88
|Bursa / Mustafakemalpaşa / Sedat Karan Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|357,17
|18,71
|17,29
|Bursa / Osmangazi / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|356,21
|18,94
|20,14
|Bursa / Nilüfer / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|353,74
|19,54
|–
|Bursa / Osmangazi / Mihraplı Abdulkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|350,19
|20,41
|20,62
|Bursa / Nilüfer / M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|349,35
|20,62
|29,96
|Bursa / Nilüfer / M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|342,06
|22,54
|26,35
|Bursa / Yıldırım / Yeşil Devlet Hatun Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|341,81
|22,61
|20,19
|Bursa / Gemlik / Gemport Gemlik Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|337,62
|23,76
|23,09
|Bursa / Osmangazi / Öztimurlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|333,58
|24,92
|33,11
|Bursa / Yenişehir / Yenişehir Yusuf Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|330,53
|25,82
|22,32
|Bursa / Osmangazi / Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|328,59
|26,4
|38,91
|Bursa / Kestel / Uludağ Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|326,59
|27,02
|30,48
|Bursa / Osmangazi / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|325,27
|27,45
|36
|Bursa / İznik / İznik Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|318,34
|29,68
|–
|Bursa / Nilüfer / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|314,57
|30,95
|44,47
|Bursa / Osmangazi / Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|313,96
|31,16
|34,45
|Bursa / Osmangazi / Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|305,84
|34,06
|41,54
|Bursa / Osmangazi / Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|302,97
|35,12
|46,25
|Bursa / Osmangazi / Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|302,22
|35,41
|44,37
|Bursa / Osmangazi / Şehit Hakan Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|301,69
|35,61
|30,49
|Bursa / Nilüfer / Hüseyin Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|294,62
|38,36
|50,98
|Bursa / Nilüfer / Özlüce Rasim Özdenören Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|292,01
|39,43
|33,24
|Bursa / Osmangazi / Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|284,55
|42,61
|48,82
|Bursa / Gürsu / Ticaret ve Sanayi Odası Gürsu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|283,18
|43,22
|57,81
|Bursa / Osmangazi / Cavit Çağlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|280,05
|44,63
|53,15
|Bursa / Nilüfer / Havva Aslanoba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|279,84
|44,73
|–
|Bursa / Yıldırım / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|279,53
|44,87
|50,76
|Bursa / Osmangazi / Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|278,78
|45,21
|53,76
|Bursa / Osmangazi / BTSO Hayri Terzioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|277,16
|45,98
|58,77
|Bursa / Osmangazi / Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|275,77
|46,64
|53,85
|Bursa / Osmangazi / Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|274,37
|47,3
|71,95
|Bursa / Osmangazi / Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|271,79
|48,54
|–
|Bursa / Nilüfer / Havva Aslanoba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|271,39
|48,73
|–
|Bursa / Osmangazi / Necatibey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|263,89
|52,56
|52,61
|Bursa / Mustafakemalpaşa / Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|259,53
|54,87
|57,74
|Bursa / Osmangazi / Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|259,39
|54,95
|85,25
|Bursa / Yıldırım / Yıldırım Beyazıt Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|258,64
|55,36
|62,02
|Bursa / Yenişehir / Yenişehir Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|257,40
|56,04
|–
|Bursa / İnegöl / Hacı Sevim Yıldız-1 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|252,41
|58,85
|65,74
|Bursa / Kestel / Şehit Emre Karaaslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|249,90
|60,31
|69,42
|Bursa / Gemlik / Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|249,66
|60,45
|77,3
|Bursa / Karacabey / Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|249,48
|60,56
|55,6
|Bursa / Orhangazi / Süleymanşah Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|246,75
|62,2
|49,46
|Bursa / Yıldırım / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|246,02
|62,66
|69,85
|Bursa / Yıldırım / Faik Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|239,07
|67,01
|71,61
|Bursa / Osmangazi / Muradiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|233,61
|70,6
|–
|Bursa / Osmangazi / Muradiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|233,28
|70,82
|–
|Bursa / Mustafakemalpaşa / Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|229,60
|73,33
|85,91
|Bursa / Mustafakemalpaşa / Mustafakemalpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|226,94
|75,15
|74,3
|Bursa / Gemlik / Gemlik Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|219,17
|80,53
|84,95
|Bursa / İnegöl / Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|218,93
|80,69
|–
|Bursa / İnegöl / Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|213,77
|84,2
|96,31
|Bursa / Nilüfer / Ali Kuşçu Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|206,78
|88,62
|36,66
|Bursa / İznik / İznik Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|203,73
|90,36
|99,86
|Bursa / Karacabey / Karacabey Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|202,92
|90,8
|90,64
|Bursa / Mudanya / Mudanya Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|196,27
|94
|93,24
|Bursa / Orhangazi / Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|191,88
|95,67
|98,04
|Bursa / Karacabey / Karacabey Ticaret Borsası Harmanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|177,64
|98,84
|–
Bursa ilindeki liseler arasında Tofaş Fen Lisesi en yüksek taban puanına sahiptir. Tofaş Fen Lisesi, 482,97 taban puanıyla fen alanında öğrencilere eğitim imkanı sunmaktadır. Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi, Bursa Anadolu Lisesi ve Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen Lisesi de öğrencilere fen bilimleri alanında eğitim fırsatı sunan seçenekler arasındadır.
Bursa ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri, öğrencilerin tercih yaparken dikkate almaları gereken önemli bir faktördür. Öğrenciler, kendi yeteneklerine, ilgi alanlarına ve hedeflerine uygun olan liseleri seçerek geleceklerini şekillendirebilirler.
Bursa ilindeki liselerin 2023 taban puanları ve yüzdelik dilimleri, öğrenciler ve aileleri için önemli bir kılavuz niteliğindedir. Bu verilere göre tercih yapmak, öğrencilerin eğitim hayatlarında doğru adımlar atmalarını sağlayacaktır. Tüm öğrencilere tercih sürecinde başarılar dileriz.
Not: Yukarıda yer alan bilgiler, 2023 LGS sonuçlarına dayanmaktadır. Öğrenciler ve aileleri için kesin ve güncel bilgilere ulaşmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesi ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün duyurularını takip etmek önemlidirKaynak: HABER MERKEZİ