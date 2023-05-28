Türkiye, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için ikinci kez sandığa giderek oylarını kullanırken İnegöl Belediyesi de sandığa gidemeyecek durumda olan büyüklere ulaşım imkânı sağladı.

24 Mayıs itibariyle başlayan başvuru sürecinden seçim gününe kadar 153 Çözüm Merkezi hattına kayıt oluşturan vatandaşları araç ve ekipleri ile evinden alan İnegöl Belediyesi, oy kullanacakları sandığa kadar ulaştırdı.

7 araç 14 personeli ile kırsal, merkez fark etmeksizin vatandaşları sandığa ulaştıran İnegöl Belediyesi, gün içerisinde de 153 hattı üzerinden İnegöl Belediyesi Çözüm Merkezi hattını ulaşıp kayıt oluşturan vatandaşalara yardımcı olmaya devam edecek.

