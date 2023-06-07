Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde önemli görevlerde bulunmuş bir akademisyendir. Öncelikle, Burdur MAKÜ'de Rektör Yardımcılığı yapmıştır. Sonrasında ise Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü olarak atanmıştır. Dalgar'ın üniversite projelerinde aktif olarak yer aldığı bilinmektedir.

Prof. Dr. Hüseyin Dalgar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Rektörlük görevine getirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'ne (MAKÜ) Rektör olarak atanan Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, görevi önceki Rektör Prof. Dr. Durmuş Acar'dan devraldı. Rektörlük binasında gerçekleştirilen törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'a teşekkürlerini ileten Dalgar, milli şair Mehmet Akif Ersoy'un adını taşıyan üniversitenin rektörü olarak atanmaktan gurur ve onur duyduğunu belirtti. Tecrübeleri doğrultusunda başarılı olmaya çalışacağını vurgulayan Dalgar, üniversitedeki akademisyenlere ve idari personele güvendiğini ifade etti. Önceki rektör Prof. Dr. Durmuş Acar'ın kendisi için ayrı bir onur olduğunu belirten Dalgar, onun elinde yetiştiğini ve bu görevi devralmaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Prof. Dr. Acar da Dalgar'ın rektörlüğe atanmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, üniversitenin daha ileriye taşınmasında başarılı olacağına inandığını söyledi.

Prof. Dr. Hüseyin Dalgar Kimdir

Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde (MAKÜ) birçok başarılı projeye katkı sağlamış ve aynı üniversitede Rektör Yardımcılığı görevini yürütmüştür. Cumhurbaşkanı tarafından yapılan atama sonucunda, Prof. Dr. Hüseyin Dalgar Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü olarak göreve başlamıştır.