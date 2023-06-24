Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarına göre Burdur ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini açıkladı. Bu veriler, 2022 Lise 1. yerleştirme sonucunda elde edilen puanlar ve dilimlerdir. Burdur ilindeki öğrenciler ve velileri, bu bilgileri tercih sürecinde değerlendirerek en uygun liseleri seçebilirler.

İşte Burdur Liselerinin 2022 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;

Okul Adı Okul Türü Pansiyon

Durumu Yabancı

Dili Taban

Puanı Yüzdelik Dilim

2022 Yüzdelik Dilim

2021 Burdur / Merkez / Ercan Akın Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 439,74 4,01 4,08 Burdur / Bucak / Bucak Adem Tolunay Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 423,98 6,1 5,69 Burdur / Gölhisar / Gölhisar Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 381,58 13,36 13,44 Burdur / Bucak / Mehmet Cadıl Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 371,18 15,51 13,78 Burdur / Karamanlı / Hakan Sevim Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 368,09 16,19 16,4

Burdur / Merkez / Mehmet Uzal Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 362,41 17,47 17,59 Burdur / Merkez / Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 323,00 28,17 23,24 Burdur / Merkez / Burdur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 228,61 74,01 85,02 Burdur / Bucak / Oğuzhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon(Kız) İngilizce 208,23 87,74 85,81 Burdur / Tefenni / Tefenni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 184,01 97,79 99,32 Burdur / Merkez / Burdur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 176,39 98,99 98,96

Burdur Fen Lisesi, 439,74 taban puanıyla fen alanında başarılı öğrencilere eğitim imkanı sunmaktadır. Bucak Adem Tolunay Fen Lisesi, Gölhisar Fen Lisesi ve Hakan Sevim Fen Lisesi de öğrencilere fen bilimleri alanında eğitim fırsatı sunan seçenekler arasında yer almaktadır.

Burdur ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri, öğrencilerin tercih yaparken dikkate almaları gereken önemli bir faktördür. Öğrenciler, kendi yeteneklerine, ilgi alanlarına ve hedeflerine uygun olan liseleri seçerek geleceklerini şekillendirebilirler.

Burdur ilindeki liselerin 2023 taban puanları ve yüzdelik dilimleri, öğrenciler ve aileleri için önemli bir kılavuz niteliğindedir. Bu verilere göre tercih yapmak, öğrencilerin eğitim hayatlarında doğru adımlar atmalarını sağlayacaktır. Tüm öğrencilere tercih sürecinde başarılar dileriz.

Yukarıda yer alan bilgiler, 2023 LGS sonuçlarına dayanmaktadır. Öğrenciler ve aileleri için kesin ve güncel bilgilere ulaşmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesi ve Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün duyurularını takip etmek önemlidir