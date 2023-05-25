46 yaşındaki ünlü sunucu Burcu Esmersoy yakın arkadaşı Adil Işık Mert Aslan'ın defilesini izlemeye gitti. Yoğun iş temposundan dem vuran Esmersoy "Koştura koştura buraya gelebildim” dedi. Metro kullanıyorum ama hiç metrobüse binmedim sözleriyle dikkatleri üzerine çekti.

"Metrobüse Hiç Binmedim"

İş yoğunluğunun fazla olduğunu söyleyen ünlü sunucu, “Bir çekimden buraya koştura koştura geldim. Toplantılara geç kaldığım çoğu zaman toplu taşıma kullanıyorum. Metroyu kullanıyorum. Tanıyanlar gülümseyip, gelip yanıma fotoğraf çektiriyor. Ama metrobüse hiç binmedim. Bana sanki metrobüs hep karşı yakaya geçiyormuş gibi geliyor nedense” dedi

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi

Muhabir: Nuray Çağlar