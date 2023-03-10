1 Ocak 1978 tarihinde İstanbul’da doğdu. Beşiktaş Lisesi ve ardından İstanbul Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü’nden mezun oldu. New York Üniversitesi’nde “Hospitality, Tourism and Sports Management” eğitimi aldı.

1997 yılında katıldığı güzellik yarışmasında “Miss International” seçilerek Türkiye’yi Japonya’da temsil etti ve “Dostluk Güzeli” oldu. Kanal D’de çocuk programları yapımcılığı ve program yaptı. 2010 yılında vizyona giren “Romantik Komedi” filminde küçük bir rol oynadı ve filmdeki dansıyla büyük beğeni topladı.

Dialog Spikerlik ve Sunuculuk Okulu’nu derece ile bitirdi. 2000 ile 2005 yılları arasında CNN Türk’te spor departmanında dış haber editörlüğü, muhabirlik ve spor spikerliği yaptı. Formula 1 yarışlarını yerinde takip etti ve programlar yaptı.

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