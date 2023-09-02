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Başarılı sunucu Burcu Esmersoy ve kendisinden 16 yaş küçük iş insanı Nazım Akmandil, 1,5 yıllık ilişkilerinin ardından İtalya'da bir düğün düzenleyerek nikah masasına oturacaklar. Önceki gün ise bu mutlu günlerini bir partiyle kutladılar, romantik pozlar verdiler.

Romantik pozlar sosyal medyada çok konuşuldu

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, 46 yaşındayken 30 yaşındaki iş insanı Nazım Akmandil ile İtalya'nın Portofino şehrinde düğün yapmaya hazırlanıyor. Çift, ilişkilerinin 1,5 yılını kutladıkları romantik bir parti düzenledi. Esmersoy, partiye bol kesim bir pantolon ve pul işlemeli salaş bir gömlek ile katıldı, Akmandil ise beyaz gömlek ve krem rengi takım elbise tercih etti. Esmersoy, Instagram hesabından güzellik dolu paylaşımlar yaparak takipçilerinden tam not aldı.

Uçakta başlayan aşk

Burcu Esmersoy, Ceyda Düvenci'nin programında Nazım Akmandil ile uçakta tanıştıklarını anlatmıştı. Bir sabah Berlin'e uçarken, uçakta yan yana oturduklarını ancak uykusuz kalma endişesiyle farklı yerlere oturduklarını söylemişti. Uçaktan indikten sonra pasaport kuyruğunda buluştuklarını ve sohbet etmeye başladıklarını paylaşmıştı. Bu hikayeyi ilk kez anlatmıştı.