Ekranların sevilen isimlerinden Burcu Esmersoy, geride bıraktığımız gün bir giyim markasının halkla ilişkiler sorumlusu olan arkadaşı Tolga Sezgin ile birlikte İstinyePark'da objektiflere takıldı. Her zaman sıcak kanlı tavrı ile gazetecilerin takdirini toplayan güzel sunucu, arkadaşıyla birlikte Markalar Sokağı'nda turlarken gazeteciler tarafından görüntülendi. Objektiflere Sezgin ile birlikte poz vermeyi tercih eden Esmersoy, muhabirlerle ayaküstü sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Ayaküstü sohbet ettikten sonra özel aracının gelmesiyle muhabirlere teşekkür eden Burcu Esmersoy ve yakın arkadaşı alışveriş merkezinden birlikte ayrıldı.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi