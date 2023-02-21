Lütfen acil yardım. Yönlendireceğiniz bir ekip var mıdır Oğuzhan?

Burcu Biricik, Instagram hesabından Oğuzhan Uğur’un paylaşımına yorum yaparak, "Hatay Antakya, Küçük Dalvan İpek Sokak No: 16'da amcam enkaz altında kaldı. Lütfen acil yardım. Yönlendireceğiniz bir ekip var mıdır Oğuzhan?" dedi

"BENİM AMCAM DEĞİLDİ, GERÇİ NE FARK EDER"

Biricik, daha sonra basına yansıyan 'amcası enkaz altında' başlıklı haberlerin ardından bir açıklama yaptı. Oyuncu, "Dün sette hızlıca iki kayıt arası gelen yardım çağrılarını yönlendirmeye çalışırken bir gencin amcasıyla ilgili mesajını da hızlıca yönlendirdim. Benim amcam değildi yani. Gerçi ne fark eder" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi