Ekranların Başarılı ve güzel oyuncusu Burcu Biricik, önceki gün eşi Emre Yetkin ile birlikte Vadistanbul'da görüntülendi. Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen çift, önce baş başa yemek yedi daha sonra ise Vadistanbul Moda Caddesi'nde bulunan dünyaca ünlü mağazaları gezip alışveriş yaptı. Araçlarını beklerken gazetecilerin fotoğraf isteğini kırmayarak objektiflere poz veren çiftten, Burcu Biricik muhabirlerle ayaküstü sohbet etti. Güzel oyuncu, "Final sahnemizi çektik, her şey çok güzeldi. Şimdi dinlenme zamanı, bol bol dinleneceğim. Bu yaz tatil planı şimdilik yok" dedi. Mütevazı ve samimi tavırlarıyla gazetecilere teşekkür eden çift, alışveriş merkezinden ayrıldı.