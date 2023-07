Temmuz ayı, yakında yeni bir şeylerin başlaması gerektiğinin bilinciyle bir salıverme enerjisini müjdeleyen bir dolunayla başlıyor. Paniğe kapılmaya gerek olmasa da, bilinçli bir şekilde geçmişteki engellerin ve zorlukların ötesine geçme ihtiyacı o kadar doğal hale gelmiş olabilir ki, otomatik pilotta nasıl işlediğinizin tamamen farkına varmanız ve buna göre değişiklikler yapmanız gerekebilir. Nasıl iletişim kurmaya karar verdiğiniz, kazanılan savaşın yarısıdır. Bu ay muhtemelen duygular tarafından yönlendirilen bir ay olacak, bu nedenle kalbinizi kolunuza takmak harikalar yaratabilirken, huzursuz ve duvara karşı itilmiş hissettiğinizde dilinizi kontrol etmeniz en iyisi olacaktır.

Haydi, yıldızların tüm burçlar için neler sakladığını görelim. Bunlar Kaynak'tan aktarılan ruh mesajlarıdır, bu yüzden yankı uyandıranları alın, uyandırmayanları bırakın. Güneş, Ay ve yükselen burçlarınıza göz atarak sizin için gelen rehberlik hakkında daha derin bir fikir edinebilir ve Ay Ana'nın kutsadığı Temmuz ayından en iyi şekilde yararlanabilirsiniz!

Koç Burcu Kariyer Falı: Temmuz 2023

Döngülerinizi ve hassasiyetlerinizi onurlandırmanız gereken bir ay olabilir, Koç. Hayatta hiçbir şey doğrusal olmamakla birlikte, yükseklerde gezinirken alçakgönüllülüğün, düşüklerinizde daha az etkiyle yürümenize yardımcı olabilecek yakıt olabileceğini hatırlamak akıllıca olacaktır. Melekleriniz yeterince iyi olduğunuzu bilmenizi istiyor, özellikle de işler sizin isteğiniz dışında yavaşlıyormuş gibi hissettiğinizde. Sınanmıyorsunuz, bunun yerine sadece diğer şeyler kendi kendine çözülürken vizyonunuzu korumanız öğretiliyor. Bazıları için seyahat, bazıları içinse sanal hareket ve iş olasıdır. İşler yolunda gidiyor gibi göründüğünde olumlu sonuçlar beklemek kolaydır, ancak olaylarda hafif bir yavaşlama olsa bile ilerlemeye devam etmek gerçek bir çalışkanlık işaretidir. Sıkı durun, çünkü bir yarışta koşmuyor, sadece gösteri atlaması yapıyor olabilirsiniz. Yeteneklerinize yatırım yapın ve onlara inanın.

Güç Kristali: Dioptase, kalbi iyileştirmek ve zorlukları aşmak için.

Boğa Burcu Kariyer Falı: Temmuz 2023

Boğa burcu, bu ay iş cephenizde korkusuzca kendinize güvenmeniz isteniyor. Amacınız uzun vadeli bir resim ve hedefler oluşturmak ve ardından gerektiğinde bebek adımları ve direk atlayışlarıyla bunları istikrarlı bir şekilde gerçekleştirmektir. Sağlıklı bir yapı ve beden (zihin ve ruh dahil) oluşturmaya odaklanın. Daha önce size yabancı gelebilecek veya keşfedilmemiş şeyler yapmaya çağrılabilirsiniz, ancak yaratmanın eğlencesi de bu değil mi? İşinizle bağlantınızın koptuğunu veya netlikten yoksun olduğunuzu hissediyorsanız, kulaklarınızı dışarıdaki gürültüye kapatın ve düşüncelerinizi dikkatle dinleyin. Tam olarak ne istediğinizi dile getirin ve içinizdeki çocuğun çılgınca ve özgürce koşmasına izin verin. Bu, eşsiz ve dokunulmamış bir heyecan ve masumiyet getirir. Eylemlerinizin nasıl ödüllendirileceğini bilme ihtiyacından kurtulmak, her şeyinizi vermenize yardımcı olacaktır. Kendinizi eyleme verin ve sonuçtan kendinizi soyutlayın. Bazıları için çocuklarla veya içinizdeki çocukla çalışmak aradığınız işaret olabilir.

Güç Kristali: Gül Kuvars, sevgi, nezaket ve güvenle yaratmak için.

İkizler Burcu Kariyer Falı: Temmuz 2023

İkizler burcu, ayın ilk yarısında alıştığınızdan daha fazla geri çekilmeniz gerekebilir. Sürekli çalışmak ve harekete geçmek için yaratılmışsınız ve belki de yavaşlamak size zaman kaybı gibi gelebilir. Ancak, bir öz bakım uygulaması benimsemek hayal edebileceğinizden daha üretken olmanıza yardımcı olabilir. Özellikle hızınızı kaybetmeyi göze alamayacağınızı hissettiğinizde nefes almak için zaman ayırın, bu sizi daha uzun süre ayakta tutacaktır. Bazıları için danışmanlık, öğretmenlik, rehberlik ve danışmanlık oyun değiştirici olabilirken, bazıları için de işte yaratıcı olmanın yollarını bulmak ihtiyacınız olan canlandırıcı değişiklik olabilir. Bu ay sizin alma ayınız, bu nedenle ödüllendirilmeniz için çalışmaya devam etmenizin gerekli olmadığını hatırlayarak meleklerinizin size hediyeler getirmesine izin vermeye açık olun. Ara vermeyi seçseniz bile ödüller ve atılımlar almaya layıksınız. Bu bir mevsim meyvesi değil, bir yaşam işidir. Bu yüzden işleri planlayın ve kendinizi buna göre hızlandırın.

Güç Kristali: Opal, tezahürlerinizde neşeyi kaynaştırmak için.

Yengeç Burcu Kariyer Falı: Temmuz 2023

Temmuz ayı öğrenmeye, gelişmeye ve enerjinizle bir şeyleri kendinize çekmeye yönelebileceğiniz bir ay olabilir, Yengeç. Enerjinizi para biriminiz olarak görüyorsanız, onu nasıl kullanacaksınız? Zor bir dönem sona eriyor ve yakın geçmişte çok çalıştınız. Şimdi bir sonraki büyük şeye atlamadan önce, korkularınız ve endişeleriniz size işlerin çok acil olduğunu söylese bile nefes almak için biraz zaman ayırmayı unutmayın. Bu ay 'dünya zamanı'nda değil 'ruh zamanı'nda işlediğinize güvenin, bu nedenle taahhütlerinizi yerine getirirken meleklerinizin sizin için daha büyük bir planı olduğunu unutmayın. Her şey yeterince hızlı gerçekleşmediği için kendinizi biraz huzursuz hissediyorsanız, kozmos sizden bir arabanın ilerlemeden önce yakıt ikmali yapması gerektiğini hatırlamanızı istiyor, siz de öyle. Evrenin nimetlerinin tadını çıkarın ve yaşamın bu daha yavaş temposunu öğrenmeye ve iyileşmeye yatırın. Süper şarjlı zamanlarınız yakında geliyor, bu yüzden arada pillerinize bakım yapsanız iyi olur. Mali durumla ilgili özel mesaj: Evrenin zamanlamasına güvenin, herkesle her zaman ilgilenilir.

Güç Kristali: Aytaşı, sezgisel ritimlerinizi ve tezahürlerinizi onurlandırmak için ve Mavi Kiyanit, amaçlarına hizmet eden sabit kablolu kalıpları bırakmak için.

Aslan Burcu Kariyer Falı: Temmuz 2023

Kariyer değişikliği arayanlar, şanslısınız çünkü fırsatlar kapınızı çalıyor olabilir, Aslan burcu. Yazma, kodlama ya da benzeri bir işle uğraşanlar, sezgilerinize güvenerek elinizden gelenin en iyisini yapın. Gözünüze batmaya başlayan sivilceleri patlatın, yeteneklerinize ve becerilerinize inanın ve meleklerinizden sadece sizi desteklemelerini ve işleri birkaç kademe daha yukarı taşımalarını bekleyin. Eğer bir şey size imkânsız geldiği için kendinizi geri çekiyorsanız, şimdi harekete geçmeye karar vererek kendinize meydan okumanın tam zamanı.

Güç Kristali: Dumanlı Kuvars, Evrenin kadim yasalarıyla tezahür ederken arınmak ve detoks yapmak için.

Başak Burcu Kariyer Falı: Temmuz 2023

Kariyer ve amaç okumalarınızın özünde, bunun sizin iyileşme zamanınız olduğu mesajı var, Başak. Ancak bu aynı zamanda konfor alanınızdan çıkmanızın, kendiniz için konuşmanızın, beklentilerinizi açık ve etkili bir şekilde masaya yatırmanızın, başkalarının ve Evrenin bunu not etmesinin zamanıdır. Dinlenme ve genişleme dönemleriyle birlikte harekete geçme zamanı. Bu ay nicelikten çok nitelikle ilgili. Hayatınıza bir tuval, bu aya da yaratmakta olduğunuz büyük sanat eserindeki bir boya darbesi olarak bakın. Kendinizi sizin için doğru olan yiyecek ve fırsatlarla besleyin ve sadece hayatınıza ve hedeflerinize gerçek değer katan şeyleri kabul ederek hayatınıza bir yumuşaklık katın.

Güç Kristali: Libya Altın Tektiti, irade gücü ve tezahür için.

Terazi Burcu Kariyer Falı: Temmuz 2023

Hedeflerinize hayat vererek onları destekleyin, Terazi burcu. Hayatınızda köprü kurmak istediğiniz her şeyi birlikte yaratma yeteneğine sahipsiniz. İlerlemeye başlamadan önce netlik kazanmak için hedeflerinizi ve planlarınızı yazın. Yazarlık kariyerini (çeşitli şekillerde) keşfetmek isteyenler, bunu destekleyici bir fırsat olarak keşfetmeye başlamak için iyi bir zaman olabilir. Kariyer değişikliğinizin sevdikleriniz için ne anlama gelebileceğinden korkuyorsanız, melekleriniz eninde sonunda anlayacaklarını ve siz sorunsuz bir şekilde geçiş yaparken de ilgilenileceklerini bilmenizi sağlamak için devreye giriyor. Hayallerinizi gerçekleştirmek için kalbinizle çalışın ama aklınızı da yanınıza alın. İşleri yoluna koymanın yaratıcı yollarını bulun, acele edin ve aralıklarla dinlenin. Duraklama dönemleri, attığınız eylem adımlarını gözden geçirmenize ve buna göre yolunuzu çizmenize yardımcı olacaktır.

Güç Kristali: Amazonit, bütünlüğünüzü koruyarak amacınızı ve kalbinizi takip etmek için.

Akrep Burcu Kariyer Falı: Temmuz 2023

İş hayatınızda bir şeyler sona eriyor olabilir ve bu durum özel hayatınızı da etkiliyor olabilir, Akrep burcu. Çalışma ortamınızda ya da işinizde veya kariyerinizde bir değişim olması muhtemel ve melekleriniz fırçanın sizin elinizde olduğunu hatırlamanızı istiyor. Ne yaratmak istersiniz? Yaratıcı düşünce şapkanızı takın ve kendinizi şu andan itibaren yaparken gördüğünüz bir şey yaratın. Biyolojik, zihinsel, duygusal ya da başka herhangi bir açıdan 2-3 yıl önce olduğunuz yerde değilsiniz; o halde iş yaşamınızın durağan kalması ve uzun zaman önce olduğu gibi görünmesi ve hissettirmesi gerektiğini size düşündüren nedir? Değişim değişmeyen tek şeydir, bu nedenle gelişen ihtiyaçlarınızı ve hedeflerinizi onurlandırın ve iş yaşamınızın da benzer şekilde gelişmesine izin verin. Geçmişteki başarısız bir girişim, mutlaka başarısız bir geleceğe veya başarısız bir fikre işaret etmeyebilir. Bazen düzeltilmesi gereken tek şey zamanlamadır ve sizin zamanınız şimdi. Bu yüzden kendinize yeni bir yol açmak için geçmişteki acıları ve kırgınlıkları bırakın.

Güç Kristali: Diopside, beslemek ve beslenmek için. Gelişmek, var olmanın tek yoludur.

Yay Burcu Kariyer Falı: Temmuz 2023

Aradığınız şeyi ne kadar çok istiyorsunuz, Yay? Bu ay tezahürlerinize biraz canlılık katmak için ilahi güçlere teslim olun. Fikirleriniz ve ilhamlarınız ilahi bir şekilde yönlendiriliyor ve melekler ekibiniz bu noktada sizi tamamen destekliyor. Refah sizin için garanti, şimdi sizin tarafınızdan ihtiyaç duyulan şey, hedeflerinize doğru çalışırken onlara olan sonsuz inancınızdır. Henüz hiçbir şey kesinleşmiş değil, bu nedenle bardak size ulaştığında doludan daha fazlası olabilir. İyimser düşünceyi, işleri yoluna koymaya yönelik sağlam bir yaklaşımla dengeleyin - insanlarla tanışın, onlara neler sunabileceğinizi bildirin, meleklerinizden sizi doğru zamanda doğru yerlere götürmelerini isteyin ve sihrin ortaya çıkışını izleyin. Kendinizi dinlemek için zihninizi susturun ve ardından etkili ve net bir şekilde iletişim kurun.

Güç Kristali: Lemurya Kuvarsı, gökdelen hedeflerinizi destekleyen ilahi bilgelik için.

Oğlak Burcu Kariyer Falı: Temmuz 2023

Oğlak burcu, son zamanlarda duygusal tetikleyiciler sizi daha iyi etkiliyor olabilir. Bu ay, bu rahatsızlığa bir son vermek için dramatik ve ateşli bir doruk noktası bekleyin. Ani sonlar hakkında endişelenmeden önce, bunun hayatınıza denge ve keyif katan bir salıverme duygusu getireceğine güvenin. Bu durumu iyileştirmek için zaman ayırın ve bir kez daha konfor alanınızdan çıkmaya karar vermeden önce duygularınızın ve hislerinizin biraz yatışmasına izin verin. Rehberleriniz 'on yıl' hakkında bir mesajla geliyor, bu nedenle bazılarınız tetikleyiciler veya koşullanmalarla dolu bir on yılı iyileştiriyor olabilir veya bazılarınız on yıl içinde yükselecek yeni bir yaşam evresine başlıyor olabilir veya her ikisi de olabilir. Her iki durumda da, bu ay sizin için büyük bir değişim getiriyor, bu yüzden bırakın zaman alsın ve kendi hızınızda ilerleyin.

Güç Kristali: Ruh Kuvarsı, birden fazla hedefinize müzik ve uyum katmak ve kuş bakışı bir bakış açısı benimsemek için.

Kova Burcu Kariyer Falı: Temmuz 2023

Hayatı çeşitli hassasiyetler veya algı değişimleri yoluyla keşfediyor olabilirsiniz, Kova burcu ve bunun bu ay kariyerinizi ve amacınızı etkilemesi muhtemeldir. Bu ay hızlı hareket edeceğiniz bir ay olabilir ve siz işleri halletmek için ayaklarınızı sürüyerek meşgul olurken, ihtiyacınız olan bilginin hala size doğru gelmekte olduğunu unutmayın. Ayın sonuna doğru, hayatınızdan çıkması gereken şeyin ne olduğu konusunda netlik kazanmanız veya hayatınızı emen bir sülük gibi hissettiğiniz için uzaklaşmak için güç toplamanız muhtemeldir. Bunu yaparken, kendinizi kötü hissetmeden iyileşmek ve sınırlar koymak için zaman ayırmanız gerektiğini unutmamanız önemlidir. Kalbinizin en derin iyiliğinden, bu cephede, hayatınızda ilk sıraya kendinizi koyun çünkü ayın başında etrafınızı saran şeylerden daha iyisini hak ediyorsunuz. Bazıları için özel mesaj: özellikle de işiniz başkalarının hayatına değer katacak şekilde onları desteklemeyi içeriyorsa, birkaç çentik atmaya hazırlanın. Yaptığınız iyilik her zaman katlanarak geri döner.

Güç Kristali: Ametist, iç gözlem, hizalanma ve dönüşüm için.

Balık Burcu Kariyer Falı: Temmuz 2023

İşinizde ve yaşam amacınızda kendinizi neden geride tuttuğunuz üzerine biraz düşünmek sizin için iyi bir fikir olabilir, Balık burcu. Çok fazla olduğunuzu mu düşünüyorsunuz, çünkü melekleriniz size aslında öyle olmadığınızı söylüyor. Dolunay ile birlikte, tüm bu zihinsel sınırlamaları serbest bırakmak ve hayattan gerçekten ne istediğinizi keşfetmek için derinlere dalmak için ideal bir zamandır. Ay ortasında büyük olasılıkla bir dönüm noktası yaşayacaksınız ve tüm sıkı çalışmalarınızın karşılığını ya bir aydınlanma ya da önünüze çıkan kaynaklar veya fırsatlar şeklinde almaya başlayacaksınız. Ayın sonuna geldiğimizde harekete geçmeye hazır olduğunuzu hissedebilirsiniz. Bunu dinlendirici dönemlerle birleştirin çünkü elle tutulur gibi gelmese de ay boyunca çok çalıştınız. Amacınız büyük resme bakmak ve buna göre hedefler belirlemektir.

Güç Kristali: Güçlendirme için güneş taşı, refah ve şifa için malakit.