Astroloji, gökyüzündeki gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine dayanarak insan hayatını ve kişilik özelliklerini yorumlamaya çalışan bir bilimdir. Burçlar, bu yorumlama sürecinde kullanılan temel araçlardan biridir. 12 burç, Güneş'in yıllık döngüsünü takip eder ve insanların doğum tarihleri ve saatlerine göre belirlenir. Her burcun belirli kişilik özellikleri, güçlü ve zayıf yönleri, tercihleri ve eğilimleri vardır. Astrologlar, burçların bu özellikleri üzerinden insanların yaşamlarını, ilişkilerini, kariyerlerini ve diğer birçok konuyu yorumlamaya çalışırlar. Ancak, burçlar sadece bir yol gösterici olarak kullanılmalı ve kesin doğruymuş gibi algılanmamalıdır.

Astrolojide burçlar, doğum tarihleri ve mevsimlerin kombinasyonuyla oluşan sembolik gruplamalardır. Bu gruplamalar, bir kişinin doğum tarihine göre belirli kişilik özellikleri, eğilimler ve gelecekteki olaylar hakkında ipuçları verdiği düşünülür. Astrolojinin temel felsefesi, göksel cisimlerin insan yaşamı ve olayları üzerindeki etkilerine inanmaktır. Burçlar, gökyüzündeki yıldızların hareketlerine göre belirlenir ve astrologlar, doğum haritası adı verilen bir harita kullanarak burçların yükselenlerini ve evlerini belirlerler. Bu haritalar, bir kişinin kişisel özelliklerini ve hayatındaki potansiyel zorlukları ve fırsatları belirlemeye yardımcı olabilir. Astrolojinin bilimsel bir temeli olmadığı ve modern bilim topluluğu tarafından kabul edilmediği için, burçlar ve astroloji ile ilgili görüşler kişiden kişiye değişebilir.