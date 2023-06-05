Burak Yılmaz, profesyonel futbolculuk kariyerini noktaladığını duyurdu.

Burak Yılmaz yaptığı açıklamada, "Bugün bu basın toplantısını neden yapıyoruz. Dün akşam dünyanın en büyük futbolcularından bir tanesi stadyumda el sallayarak veda etti. Ben de isterdim öyle veda etmeyi ama kısmet olmadı. İnternetten de bıraktığımı açıklamak benim içime sinmedi. Bu kariyerime yakışmaz diye düşündüm. Her zaman birebir iletişimden yanayım. Bugün kariyerimi sonlandırdığımı duyurmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Çok mutlu ve gururlu olduğunu belirten tecrübeli isim, "Çok mutluyum, çok gururluyum. Böyle bir kariyer, böyle bir futbol yaşantısı her genç kardeşimizin hayalidir diye düşünüyorum. Allah'ım şükrediyorum ki bana bu hayalleri nasip etti. Çok söylemek istediğim şey var. 7 yaşında Antalyaspor'un altyapısında içeri girdim. Antalyaspor'a çok teşekkür ediyorum, beni eğittiler, geliştirdiler Türk futboluna sundular. Her gencimizin hayalidir. 4 büyük kulübümüzde oynamak. Bana bu nasip oldu. 4 tane büyük çınar kulübümüze teşekkür ediyorum. Hepsinde aynı başarıları yakalayamasam da bana güvenip, bana kapılarını açmaları benim için çok değerli. Hepsini ayrı ayrı kalbimde yeri vardır." şeklinde konuştu.

Oynadığı kulüplere teşekkür eden Yılmaz, "Eskişehirspor'a, Manisaspor'a, hatta Beijing Guoan'a teşekkür ediyorum ve tabii ki Lille'e. Fransa'da yaşadıklarım benim için unutulmaz. Orada bana yaşatılanlar da unutulmaz. Bir kariyerin bence çok değerli, çok güzel. Sevgili eşime, çocuklarıma çok teşekkür ediyorum. Hayatının merkezine futbolu koymuş bir hayatta Burak Yılmaz'a tahammül etmek kolay değildi. Eşime çok teşekkür ederim. Anneme, babama, kız kardeşime çok teşekkür ederim. Bunları yapmak zorundayım." açıklamasını yaptı.

Burak Yılmaz, "22 senelik bir tecrübem var. İyisiyle kötüsüyle Türkiye'nin en büyük hocalarıyla, Avrupa'da büyük hocalarla çalıştım. Onlardan öğrendiğim çok değerli şeyler var. Onların hepsine teşekkür ediyorum. Arka planda olan emektarlara teşekkür ediyorum. Hepsi hakkını helal etsin." diye konuştu.