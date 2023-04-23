Ünlü tiyatro ve dizi oyuncusu Burak Sergen, magazin servisleri tarafından evliliğinin 4. ayında eşi Nihan Ünsal tarafından çekilen fotoğraflarla aldatıldığını öğrenmişti.

Burak Sergen boşanma davası açtığı eşi Nihan Ünsal tarafından sürekli rahatsız edildiği ve evinin önüne gelerek hakaretlerde bulunduğu gerekçesiyle mahkemeye başvurmuştu.Usta oyuncunun talebi haklı bulunularak boşanma aşamasında olduğu eşi Nihan Ünsal hakkında uzaklatırma kararı verildi.

Nihan Ünsal, verilen uzaklaştırma kararına uymazsa 3 ile 10 gün arasında zorlama hapsiyle cezaevine girecek.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi