2019 yılında evlenen Burak Özçivit ve Fahriye çiftinin ilk çocukları Karan 4 yaşına bastı. Süper kahraman temalı doğum günü partisi düzenleyen çift o anları sosyal medya hesabından da paylaştılar. Ailecek fotoğraf çekinen çift yeni doğan bebekleri kerem'in yüzüne kalp emojisi koydu.

"Aşk Adam"

Instagram hesabından Burak Özçivit, "Aşk adam 1. İyi ki doğdun oğlum" notuyla paylaşırken, Fahriye Evcen de "4 yaşın kutlu olsun kalbim" ifadesini kullandı. Ünlü çiftin paylaştığı ailecek fotoğraflara kısa sürede binlerce yorum ve beğeni geldi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi