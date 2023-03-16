Rap dünyasının en başarılı isimlerinden Burak King 2. Albümünden şarkıları müzikseverler ile buluşturmaya devam ediyor.

Yeni albümünden “Deli Deli” ve “Güle Güle” şarkılarını geçtiğimiz aylarda yayınlayan Burak King yeni şarkısı için uzun zamandır büyük titizlikle çalışıyor. Başarılı rapçi sözü ve bestesi kendine ait olan “İstanbul” şarkısı için, Survivor Yarışması’ndan tanıdığımız ve son dönemlerde müzik çalışmaları ile adından sıkça söz ettiren Aleyna Kalaycıoğlu ile bir araya geldi. Burak King ve Aleyna Kalaycıoğlu 4 ay önce kaydettikleri “İstanbul” şarkısı için çok heyecanlı olduklarını, şarkının ve klibinin çıkacağı günü sabırsızlıkla beklediklerini

söylediler. Uzun soluklu bir iş ortaya koyan ikili şarkının kendilerine çok yakıştığını, bu tür projelerinin devamının da geleceğini belirtti.

Burak King ve Aleyna Kalaycıoğlu’nun birlikte seslendirdiği “İstanbul” klibiyle aynı anda Sony Music Türkiye etiketiyle 17 Mart’ta tüm dijital platformlarda yayında.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi