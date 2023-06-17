MasterChef Türkiye All Star, TV8'de yeniden başlayan ve eski yarışmacıların rekabet ettiği bir yemek yarışması programıdır. 2022 yılında yer alan Burak Kaya'nın bu sezon programda yer almaması izleyicilerin dikkatini çekti.

'Kaos Ortamına Girmek İstemiyorum'

Instagram hesabından bir video paylaşan Burak Kaya, takipçilerinden gelen mesajlara cevap verdi ve MasterChef Türkiye All Star'a katılmama nedenini açıkladı. Videoda, yarışmadaki kaos ortamına girmek istemediğini ve bu yüzden tercih etmediğini belirten Kaya, takipçilerinin desteğini her zaman hissettiğini söyledi. Teşekkürlerini ileten Kaya, daha mutlu bir şekilde devam etmek için böyle bir karar aldığını ifade etti. Takipçilerinden helallik isteyen Kaya, onların anlayışını beklediğini belirtti.