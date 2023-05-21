Pal Dardai mahvolmuş profesyonellerini teselli etmeye çalıştı, Kevin-Prince Boateng gözlerinde yaşlarla sakinleşmeye çalıştı ve tribünlerden bira kupaları uçuştu. Hertha'dan Jonjoe Kenny, maçtan sonra yaşadığı hayal kırıklığını gizleyemiyor. Hertha Berlin, kulüp tarihinde yedinci kez Bundesliga'dan küme düştü.

Hertha Berlin, Bundesliga'da en az bir hafta daha kalma umudunu korumak için Cumartesi günü sadece birkaç saniye uzaktaydı. Kevin-Prince Boateng, "Henüz fark edemiyorum" dedi. Beşinci startında takımın kaptanlığını yapan 36 yaşındaki oyuncu, "Üzücü, kulübü seviyorum. Buraya işlerin pembe olmayacağını bilerek geldim" dedi. Berlinli, kendi hayranlarıyla vedalaşmasını farklı hayal etmişti. Yazın kariyerine son verir.

Dardai geleceği açık bırakıyor

Yedinci küme düşme, başkent kulübü için çalkantılı bir sezonun bitiminden önce, VfL Bochum'a karşı bodrum düellosunda uzatma süresinin dördüncü dakikasında bir gol yiyerek 1-1 (0-0) yaparak onaylandı. O zamana kadar her zaman takımın arkasında duran taraftarlar da patlak verdi. Boateng, zaman zaman "tüm domuzların altında" oynadıklarını vurguladı.

Kızgınlar, hayal kırıklığına uğradılar ve üzgünler - bu tamamen normal. Onları anlayabiliyorum, ben de bir Hertha hayranıyım.

Kulübünün nasıl devam edeceği hemen hemen her açıdan sorgulanabilir. Dardai, ikinci ligde Hertha koçu olarak açık bir gelecek bıraktı. Macar, "Bugün söyleyemem," dedi: "Hertha BSC'de çalışıyorum - hangi pozisyonda, bekleyip görmemiz gerekiyor." Nisan ortasında başkent kulübünde üçüncü kez teknik direktörlük görevini devralan, ancak 2015 ve 2021'deki iki başarılı kurtarmanın ardından bu kez küme düşmeyi engelleyemeyen Dardai, ikinci ligde yeniden yapılanma için tercih edilen aday. .

İkinci lig lisansı için titriyor

İstikrarsız ekonomik durum nedeniyle, son yıllarda futbol öğretmenlerinin enflasyonist tüketiminden sonra kulübün teknik direktör seçiminde kısıtlanması muhtemeldir. Ve bu, Lars Windhorst'un dört yıldan kısa bir süre içinde Hertha'ya 370 milyon avrodan fazla yatırım yapmasına rağmen, ortaklık bu yıl anlaşmazlıkla sonuçlandı.

Bunun yerine, en yüksek ikinci bölümün lisansı bile güvenli değil. Kulübün DFL gereksinimlerini karşılamak için 7 Haziran'a kadar süresi var. Yeni yatırımcı 777'nin girişi ve ilgili, acilen ihtiyaç duyulan 100 milyon avroluk yatırım da 50+1 kuralına uygunluk açısından kapsamlı bir şekilde kontrol edilecektir.

Bundesliga dönüşüne tam konsantrasyon

Havai fişekler, gözyaşları, öfke ve hayal kırıklığı - Hertha'nın çıkışı herkesi acımasızca etkiledi, çünkü sezonun son iki maçında galibiyet zorunluluğu olan neredeyse umutsuz bir durumda, aniden yeniden haklı bir umut doğdu. Batı Berlinliler 33. maç gününde kendilerini küme düşmekten ancak bir galibiyet ve rakiplerinin desteğiyle kurtarabilirdi.

26 puanla son bir maç kala küme düşme hattı beş puan uzakta. Dardai, "Hertha Berlin'in bugün küme düştüğünü düşünmüyorum" dedi ve şu sloganı attı: Gelecek için çok çalış, Bundesliga'ya dönmek için çok çalış.