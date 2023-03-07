Bulutistan Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Gençtürk, Bulutistan Türkiye Genel Müdürü görevine getirildi. Bu değişiklikle Gençtürk yurt içi operasyonlarına, şirketin halihazırdaki CEO’su Begim Başlıgil de yurt dışı operasyonlarına odaklanacak.

Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketi Bulutistan, hem yurt içi hem de yurt dışı operasyonlarını güçlendirerek sektörde küresel oyuncu olma hedefini hızlandırıyor. Bu strateji kapsamında; Bulutistan Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Gençtürk, Bulutistan Türkiye Genel Müdürü olarak atandı. Şimdiye kadar Chief Sales Officer pozisyonunda firmaya önemli katkılar sağlayan Gençtürk; teknoloji sektöründeki 28 yıllık deneyimiyle yeni dönemde Türkiye özelindeki tüm faaliyetlerden sorumlu olacak. Bulutistan CEO’su olarak görevini sürdürmekte olan Begim Başlıgil de bu atamadan itibaren yurt dışı operasyonlarıyla ve şirketin orta veya uzun vadeli stratejileri ile iş geliştirme süreçlerine odaklanacak.

Son 8 yıllık yolculuğunda Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketi, Avrupa’nın da en hızlı büyüyen 20 şirketinden biri seçilen Bulutistan, her yıl ortalama yüzde 200-300’lük büyüme gerçekleştiriyor ve unicorn olma vizyonuna adım adım yaklaşıyor. Bugün bulut alanında 125 kişilik uzman kadrosu ile bir yandan Türkiye’de büyümeye devam ederken, organizasyonel değişim sonrasında yeni yatırım ve ofislerle yurt dışı operasyonlarını hızlandırmayı hedefliyor.

‘Yeni organizasyonel yapımızla hem Türkiye hem dünyada operasyonlarımızı büyütüyoruz’

Bulutistan’ın Türkiye Genel Müdürü olarak yeni görevinin başına geçen Gökhan Gençtürk; yeni organizasyonel yapılarıyla hem Türkiye hem dünyada operasyonlarını büyüttüklerini belirterek, “Yeni dönemde; Türkiye’de hizmet verdiğimiz yaklaşık bin müşteride daha çok derinleşmeyi, farklı coğrafyalardaki katma değerli hizmet ihracatını arttırmayı, müşteri sadakati ve yeni bulut projeleri ile onlara destek olmayı ve yeni logo kazanımları elde etmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Operasyon tarafında hizmette mükemmellik, yüksek performans ve müşteri memnuniyetinin odak noktaları olduğunu değinen Gençtürk, “İş mükemmelliği tarafında sürekli gelişim, süreçlerin dünya standartlarına adapte edilmesi, Great Place to Work sertifikasına sahip organizasyondaki çalışan memnuniyetinin daha üst seviyeye çıkartılması, eğitimlerin artırılması ve istihdam başlıca konularımız olacak” açıklamasında bulundu.

‘2023 yılı hedefimizde CIS, MEA ve EU’ya açılmak var’

Bölgesel gücünü dünyaya taşıma hedefiyle yönetim stratejisini güçlendiren Bulutistan’da CEO görevine devam ederek yurtdışı operasyonlarına odaklanacak Begim Başlıgil ise; 2023 yılında CIS, MEA ve EU organizasyonlarının kurulacağını açıkladı. Bu bölgelerdeki veri merkezleri içerisinde Türkiye’deki 6 node’a ek olarak yeni node’lar açılacaklarını dile getiren Başlıgil, şu bilgileri paylaştı: “Bulutistan’ın Türkiye’de elde etmiş olduğu başarının yurtdışında da devam etmesini istiyoruz. Bir Türk markası olarak bugüne kadar birçok dev dünya markası ile rekabet ettik. Sonucunda da müşterilerimiz ile beraber başarılı, gururla arkasında durabildiğimiz işler ortaya koyduk. Yabancı markaların gelip bizimle burada rekabet ettiği gibi, onların olduğu diğer lokasyonlarda onlarla rekabet etmek istiyoruz. Bulutistan olarak son dönemde bölgesel bir güç olabileceğimizi gösterdik, amacımız gücümüzü iş ortaklarımız ve müşterilerimizden alarak tüm dünyaya taşımak.”

YENİGÜN HABER MERKEZİ