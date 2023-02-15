Merkezi Filibe'de bulunan Bulgar Türk İşadamları Derneği (BULTİŞ) Başkan Yardımcısı Donka Koleva, yaptığı açıklamada, kısa sürede topladıkları yüklü miktarda malzemeyi tırla Türkiye'ye gönderdiklerini anlattı. Koleva, "Bir yandan derin bir üzüntü duyarken, diğer yandan derneğimizin çabaları boşa gitmediği ve amacımıza ulaştığımız için gurur duyuyorum. Burada faaliyet gösteren Bulgar ve Türk iş adamlarının çabalarıyla, Filibe şehri ve bölgesindeki halkın desteğiyle yardım taşıyan bu kamyon Türkiye'de depremden zarar gören insanlara ulaşabilecek." dedi. Türkiye'deki büyük facianın haberini alır almaz, daha ilk dakikalarda girişimde bulunmaya karar verdiklerini aktaran Koleva, "Önce nakdi bağış toplamaya başladık, ardından insanların en önemli ihtiyaçları için eşya toplayarak devam ettik. Bu insanların depremden sonra yaşamak zorunda kaldıkları şartları görünce biz çadır, sıcak battaniye, giyim eşyaları, çocuk bezi, yiyecek ve daha birçok malzeme topladık.” diye konuştu. Yardım malzemelerinin Türkiye'ye ulaşması için tır sağlayan BULTİŞ üyesi ve nakliyat firma sahibi Murat Güler de "Türkiye'nin başına gelen olaydan sonra, yardıma ihtiyaç olduğunu duyar duymaz elimizdeki tüm imkanlarımızı seferber ettik, yardım eli uzatmaya karar verdik. Türk ve Bulgar iş adamlarımız hep birlikte sorumluluğumuzu yerine getirdik." ifadelerini kullandı.

Filibe'de Müslüman cemaatinin girişimleri

Filibe Müslümanları Encümen Başkanı ve Yeşilay Derneği Başkanı Ahmet Pehlivan, deprem haberinin Bulgaristan'da herkesi çok üzdüğünü belirterek, Bölge Müftülüğünde bulunan Filibeli Ahmet Hilmi Kütüphanesi'nde toplanan yardımların akşam saatlerinde buraya gelen gönüllü üniversite öğrencileri tarafından paketlenip hazırlandıklarını anlattı. Çok sayıda dini ve etnik topluluğun bir arada yaşadığı şehirde tüm halk, kendi olanakları çerçevesinde bağışlarını Bölge Müftülüğünün kütüphanesine getirmeye devam ediyor. Pehlivan, her yıl şehir merkezindeki tarihi Hüdavendigar Cami'de düzenlenen, şehrin tüm etnik ve dini toplulukların temsilcilerini bir araya getiren "Hoşgörü Kahvesi" toplantısını da bu sefer Türkiye'deki depremlerde hayatını kaybedenlere saygı duruşuyla başlattı. Irkçı grupların 2014 yılında camiyi kundaklama girişimi ardından, 2015'ten itibaren Başmüftülüğün kararıyla her yıl "ayrımcılığa hayır" mesajını veren "Hoşgörü Kahvesi" geleneği sürdürülüyor.

Bulgaristan depremzede çocukları ağırlayacak

Hoşgörü Kahvesi etkinliğine katılan şehirde faaliyet gösteren "Zaedno" (Hep Birlikte) Vakfı Başkanı Lalka Zlatanova, depremde velilerini kaybeden çocukları, Bulgaristan'da ağırlamak üzere hazırlık yaptıklarını anlattı. Zlatanova, Bulgaristan'ın Karadeniz sahilindeki bir tatil merkezinde anne babalarını kaybetmiş 350 kadar çocuk ağırlayıp, onlara psikolojik destek vermeye hazır olduklarını söyledi. Çocukların tesiste Türkçe konuşan personelin yardımıyla, yaşadıkları trajedinin şokunu az da olsa kaldırabilmeleri için özen gösterilecek. Zlatanova, hem Bulgaristan'dan hem Türkiye'den çocuk psikolojisi ve pedagoji uzmanlarından, iki ülkenin diplomatik temsilciliklerinden, çocukların buraya ulaştırılması ve ilgili bürokratik işlemlerin kolaylaştırılması için tavsiye ve destek beklediklerini aktardı.

Yardımların arkası kesilmiyor

Türkiye'de deprem bölgelerinde kurtarma ekipleri yollayan kurumların yetkilileriyle görüşen Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, sosyal medya paylaşımlarında Bulgaristan'ın dört bir yanından yardımların devam ettiğini aktardı. Sekizkök, depremzedelere ulaştırılmak üzere Bulgaristan'dan temin edilen her biri 100 kişilik kapasiteye sahip toplam 10 adet büyük askeri çadırın Kahramanmaraş ve Hatay'a gönderildiğini belirtti. "Tüm destekçilerimize gönülden teşekkür ediyoruz." diyen Sekizkök, bu hafta içinde 40 büyük çadır daha sevk edeceklerini de bildirdi. Bulgar Kızılay Teşkilatı (BÇK) da başlattıkları ulusal kampanyalar çerçevesinde 240 bin avro Türkiye'ye, 160 bin avro da Suriye'deki depremzedelerine ulaştırılacağını duyurdu. (AA)