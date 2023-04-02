Sofya - Bulgaristan'da gerçekleşen son 2 yıl içindeki beşinci parlamento seçiminin oy verme süreci tamamlandı. Sandıkların kapanmasının ardından elde edilen resmi olmayan sonuçlara göre, 240 üyeli 49. parlamentoda en az 5 siyasi parti temsil edilecek.

Oyların dağılımı nedeniyle, hiçbir parti tek başına hükümet kuramayacak ve partiler koalisyon müzakerelerine başlamak zorunda kalacak. Gallup International şirketinin anketine göre, sağ görüşlü ve Avrupa Birliği ve NATO yanlısı Değişime Devam-Demokratik Bulgaristan (PP-DB) koalisyonu, oyların %25.3'ünü alarak en büyük milletvekili grubunu oluşturma şansı elde etti.

Oyların %24.7'sini alan ve eski başbakan Boyko Borisov'un liderliğindeki Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisi ise ikinci sırada yer aldı. Merkez Seçim Komisyonu (ZİK), %40 civarında katılım gösteren seçimin kesin sonuçlarını 7 Nisan'da açıklayacak.

Yurt dışından gelen oyların seçim sonuçları üzerinde önemli etkisi olması bekleniyor. Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisinin oyların %13.1'ini alarak parlamentoda üçüncü ya da dördüncü parti olması öngörülüyor. Bu durumda, Türk ve Müslüman seçmenlerin desteğini alan HÖH'nin parlamentoda 38 milletvekili bulundurması bekleniyor. Parti, önceki parlamentoda 36 kişilik bir gruba sahipti.

Rusya yanlısı popülist Vızrajdane (Yeniden Doğuş) partisi, oyların %14.2'sini alarak parlamentoda temsil edilecek. Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP), oyların %9.9'unu alarak parlamentoya katılacak. Popülist şovmen Slavi Trifonov'un liderliğindeki Böyle Bir Halk Var (İTN) partisi ise oyların %4'ünü elde etti.

Son iki yılda, dört kısa ömürlü parlamentonun hükümet kuramaması nedeniyle ülke, Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in atadığı geçici hükümetler tarafından yönetilmekte. Radev, yeni parlamentonun açılış tarihini en kısa sürede açıklayacağını bildirdi.

Kaynak:AA