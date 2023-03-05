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MUTLU OLMANIN FORMÜLÜ KAHVALTI

Şair Cemal Süreya “Yemek yemek üstüne ne düşünürsünüz bilmem, Ama kahvaltının mutlulukla bir ilgisi olmalı” diyor. Adeta şair kahvaltının sırrını çözmüş diyebilirim. Kahvaltı günün en önemli öğünlerinden biri olduğu için adeta bir aşerer gibi canınızın çektiği şeyleri yemek karnınızı doyurduğu gibi yaşama keyfi de verecektir.

En ideal kahvaltı zamanı 07:00 – 10:00 saatleri arasında olmasına rağmen günün diğer saatlerinde de tercih edilebiliyor. Ramazan aylarında ise sahurda yemek yerine kahvaltı tercih edenlerde çoğunlukta olduğunu söyleyebilirim.

Kahvaltı, Türk Kahvaltısı, Köy Kahvaltısı, Serpme Kahvaltı, Kolay Kahvaltı, Geleneksel Kahvaltı, Van kahvaltısı, Kahvaltı Tabağı gibi isimleriyle karşımıza çıkabiliyor. Lakin sabah içilen bir çorba, ciğer kebap yörelere göre kahvaltı olarak kabul edilebiliyor.

Günümüzde hafta içi yapılan kahvaltılardan daha çok hafta sonu sevdiklerimizle evimizin rahatlığında ya da dışarıda yapılan kahvaltılar ön plana çıkıyor.

Kahvaltı fiyatları ise kahvaltılık ürünlerin çeşitliliğine, kalitesine ve mekanın bulunduğu konuma göre farklılıklar gösterebiliyor. Günümüzde kişi başına 100TL – 300TL arasında değişebiliyor.

Son dönemde deneyimlediğim 3 farklı mekan ve kahvaltıları sizin için derledim. Bu mekanlar Denizli’de bulunuyor. Eğer Denizli’ye gelirseniz 3 mekanın kahvaltısını deneyimleyebilirsiniz.

Labada Gurme ; Serpme kahvaltı minimun iki kişilik hazırlayabiliyorlar. Serpme kahvaltı yerine hızlı kahvaltı, fit kahvaltı, french toast, enerjik kahvaltı, Granola kasesi tercih edebilirsiniz.



Labada Gurme’nin serpme kahvaltısında Beyaz Peynir, Ovma Peynir, Çeçil Peyniri, Izgara Peyniri,Siyah ve Yeşil Zeytin, Sahine, Cevizli Gurme Acuka, Kaymak, Bal, Mevsiminde Labada Ev Yapımı Reçel, Çikolata ve Fındık Kreması, Tereyağı, Vişne Domates, Salatalık, Sivri Biber, Roka Kâse, Mevsim Meyveleri, Köz Biber Sosu ile Patlıcan, Patates, Biber Kızartması, İsteğe göre Sahanda Göz Yumurta / Sade Omlet / Haşlanmış Yumurta tercih edebilirsiniz. Ayrıca Izgara Sucuk Dilimleri, Füme Dana Kaburga Dilimleri bulunuyor.



Labada Patisserie’den ise Pide, Simit, Roll Ekmek, Pişi, Elma Marmelatlı Milföy, Beyaz Peynirli El Açması Tepsi Böreği kahvaltınıza eşlik ediyor.

Sahine, Cevizli Gurme Acuka isterseniz dışarıya satın alabiliyorsunuz.

Cumba Gurme; serpme kahvaltınızın siparişini verdiğinizde menemen ve sahanda omletiniz hazırlanmaya başlıyor. Ev yapımı reçeller, peynir tabağı, zeytin çeşitleri, anne patatesi, mevsimsel taze yeşillikler, taze süt kaymağı eşliğinde karadut reçeli ve küçük bazlama ekmekleri kahvaltı masamızı şenlendiriyor.

Ailenizle keyifli bir kahvaltı için hafta içi ve hafta sonu tercih edebileceğiniz bir mekan olduğunu söyleyebilirim.



Akyayla Kahvaltı Evi; serpme ve seçme kahvaltısını hafta içi ve Cumartesi günleri 07:00’den itibaren bulabilirsiniz. Küçük tabaklar ile sundukları reçel, peynir çeşitlerine sucuklu yumurtalı omlet, Kale Biber tatarı, isteğe göre titrek tavşan menemeni bulunuyor. Taze olarak hazırladıkları bezleme ve bazlama kahvaltınıza eşlik ediyor.



Yöresel ürünlerin satıldığı Akyayla Kahvaltı Evi’nde kahvaltıda tükettiğiniz ürünlerden temin etmeniz mümkün oluyor. Mekan sahibi Tennur Çıldır, başarılı bir girişimci olduğu için sürekli ürünlerini geliştiriyor ve yeniliyor.



3 farklı mekanda yapmış olduğum kahvaltılar birbirinden farklı lezzetlere sahip olduğu gibi özenle de hazırlanmışlardı. Sevdiklerinizle birlikte huzur içinde kahvaltı yapabilirsiniz.

Güzel sofralarda ve mekanlarda buluşmak dileğiyle…

