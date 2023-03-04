[email protected] Instagram/ denizligurme

ŞEHRİN TOSTÇULARI

Ülkemizde tostun gastronomi açısından bir önemi olmadığı düşünülse bile gastro turizm açısından önemli olduğunu düşünüyorum.

Klasik olarak iki ekmek arasına farklı malzemelerin konulmasıyla hazırlanan tost, daha sonra tost makinesi ile sıcak pres yapılarak servis edilir. Oysa tava içinde de farklı tostlar yapmanız mümkündür. Tam buğday ekmeğinden ve simit ile yapılan tostları bir çok mekan yapmaya başladı.

Denizli Gurme YouTube kanalı için ülkemizin birçok yerinde tostlar yeme imkanım oldu. Bu mekanlar sadece yapmış oldukları tostlarla değil aynı zamanda hayat hikayeleri ile de ön plana çıkıyor.

Buca Tostçusu (İzmir); Tornacılık, Fırıncılık, Pazarcılık, Çilingirlik, Gözlükçülük, Eczacılık, Oto Tamirciliği yaparak hayatını kazanan İsmail Kurt 19 yıldır Buca Tostçusu markası ile örnek bir esnaf olarak iş hayatına devam ediyor. İzmir Buca 'da kara fırın ekmeği, kasap sucuk, Ödemiş tulumu ve tereyağı kullanarak tost yapan Buca Tostçusu yine 17 çeşit baharat ile yapmış olduğu salçalı sos uyguluyor. İsmail Abi’nin ünü sade basit lezzetli tost yapmasından değil! Aynı zamanda uzun süredir. Başarılı, ihtiyaç sahibi öğrencilere burs veriyor. Pandemi ile beraber SMA tanısı konmuş valilik onayı bulunan çocukların kumbaralarına destekte bulunuyor. Buca Tostçusu’na dünyanın her yerinden tost yemeye gelenler var.



Tostçu Mahmut (Adana); Anıl Kurt ile Adana ziyaretim sırasında tanışma imkanım oldu. Küçük bir kulübe içerisinde genişçe bir sac üzerinde meşhur ütü tostunu yapıyordu. Tostunu yaparken bir taraftan Müslüm Gürses dinlemeyi çok seviyordu. YouTube kanalım için video çektiğimden dolayı rica ettim kapattı. Bir Pazar sabahı olmasına rağmen çok yoğundu. Yapmış olduğu tostunda margarin, sucuk, yumurta, domates ve bolca acı kullanıyordu. “Aci Atiyrum Abi” diyerek ünlenmişti. Daha sonra şubeler açmaya başladılar. Anıl Kurt, 14 Eylül 2021 tarihinde İstanbul şubesinin açılışına giderken geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Şu anda Kardeşi ve babası işin başında devam ediyorlar.



Tuana Tost ( Denizli); Tuana Tost’un kurucusu Ramazan Süpürgeci’nin yapmış olduğu tost, tostun içine ve üzerine koymuş olduğu kaşar peyniri ve sucukla ön plana çıkıyor. Türkiye’deki tüm tostçular hemen hemen bu akımdan etkilendi. Şimdi yapmış oldukları tost üzerine sucuk, pastırma, kaşar peyniri ve cheddar peyniri koymaya devam ediyorlar. Tuana Tost’da Tuana Special, Osmanlı ve Esmerim müşterileri tarafından çok seviliyor.



Tostçu Mahir (Aydın); Tostçu Mahir tamamen sıra dışı bir tostçu diyebilirim. Özel olarak yaptırmış olduğu tandır ekmekleri arasına kavurma, yumurta, sucuk, kaşar peyniri gibi malzemeler ile 1 metre üzeri tostlar yapıyor ve sunuyor.



Sosyete Tostçusu ( Denizli); Yapmış olduğu tostun içerisine haşlanmış yumurta, yıllardır değiştirmediği salça, sucuk, turşu yanı sıra beyaz soğan ve yeşillik ekleyerek yapıyor. Türkiye’nin her yerinden bu lezzeti yemek için kapısında kuyruk oluşuyor



Bizim Tost ( Burdur); Siz hiç yanık tost yediniz mi? Burdur da bulunan Bizim Tostçu isimli mekanda çıtır ve yanık tost yapıyorlar. Böyle bir tost yemedim dersiniz. Kullandığı tost malzemeleri marka olduğunu, özellikle kullandığı sucuk hindi etinden yapıldığını belirteyim. Mustafa Çetinkaya o kadar pratik ki hiç beklemeden tost yiyebilirsiniz. Eğer bu lezzetli yanık tostu merak ediyorsanız. Mutlaka Burdur’a gidip yemelisiniz.



Diplomalı Tostçu Baysal Ayvalık Tostçusu (Denizli); Hiç diplomalı bir tostçudan tost yediniz mi? Eğer yemediyseniz Baysal ile mutlaka tanışmalısınız. Baysal'ın Çıraklık, Kalfalık, Ustalık ve Usta Öğretici diplomaları var. Yapmış olduğu tostları özenle hazırlıyor. Özellikle Ayvalık tostu , klasik lüks tostu ile ön plana çıkan mekan adeta tek kişilik dev kadro gibi çalışıyor.



Günümüzde tost fiyatlarının 20 TL – 120 TL arasında değişiyor. Özellikle tüketicilerin sağlığını ve kaliteli bir tost yapmak istediklerinde için kaliteli malzeme ile çalışıyorlar. Sabit giderlerinin artması sebebiyle de tost fiyatlarını yükseltiyorlar.

Güzel sofralarda ve mekanlarda buluşmak dileğiyle…

