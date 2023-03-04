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GELENEKSEL Mİ? TREND Mİ? LEBLEBİ ÇORBASI

Kasım 2022 ‘de MasterChef yarışmasıyla tüm Türkiye Denizli’nin Leblebi Çorbası ile tanıştı. O gece Denizlililer dahil herkes Leblebi Çorbası hakkında bilgi almaya çalışıyordu. Oysa Temmuz 2022’den beri Leblebi Çorbası çeşitli etkinliklerde tanıtım amaçlı dağıtılıyordu. Leblebi Çorbası dağıtılan tüm etkinliklere katılma imkanı bulduğumu belirtmek isterim.



Leblebi Çorbası hakkında daha detaylı bilgi almak için Türkiye’nin yaklaşık %75 leblebi üretimini yapan Serinhisar’da Kızılhisar Yerel Eylem Grubu Derneği Proje Koordinatörü İlker Özmen ile buluştum. İlker Özmen ile Leblebi Çorbası, Kızılhisar Kavurması ve Yatağan Bıçakları üzerine sohbet ettik ve tadımlar yaptık.

İlk durağımız Leblebi Çorbası yapan Sıdıka Kirazoğlu Esen ile buluşmak oldu. Çorbalarımızı içerken “İlk leblebi kurabiyesi, leblebi tatlısı, leblebi helvası ve leblebi dondurması yaptık. Bunları yaptıktan sonra leblebiyle en son olarak çorbasını denedik. “ dedi



Leblebi Çorbası, yapılışı ise tereyağlı ve un çorbası gibi yapılıyor. Leblebi ununu tereyağıyla kavuruyorsunuz. Sıcak su ilave ettikten sonra krema ile süt koyuyoruz. Karabiber ile tuz ilave edip, tereyağlı biberle sosunu yaptıktan sonra da servis yapıyoruz” dedi.

Leblebi Çorbası gelişmeye açık bir çorba olduğu için kendi zevkinize ve ustalığınıza göre içeriğinde oynayabilirsiniz. Ana malzemeniz leblebi olması koşuluyla diyeyim. Ailenizdeki tüm fertler keyifle tüketecektir.



Leblebi Çorbası şu anda restoran menülerine girmeye ve yemek listelerinde yer almaya başladı.



Serinhisar'ın en önemli sektörü Leblebi, Serinhisar nüfusunun büyük bir kısmı; leblebi üretimi ve leblebi üretimini destekleyici alt sektörlerden geçimini sağlıyor.



Dünyadaki ilk ve tek Leblebi Üretimi Sanayi Sitesi Serinhisar'da

Türkiye leblebi üretiminin yaklaşık %75’ini Serinhisar karşılıyor.

Serinhisar'da çeşitli soslarla zenginleştirilmiş 40’tan fazla leblebi çeşidi üretiliyor.



Serinhisar’da üretilen leblebiler 40’tan fazla ülkeye ihraç ediliyor.

Leblebinin üretim standartları Coğrafi İşaret Belgesi ile korunuyor.



İlker Özmen ile birlikte ikinci durağımız Antalya – Denizli karayolu üzerinde bulunan Kızılhisar Kalesi isimli mekan oluyor. Serinhisar ekonomisine önemli katkısı bulunan sektörlerden biri de küçükbaş hayvancılık olduğu için Karya cinsi koyun yetiştiriliyor. Karya Koyunu, Sakız ve Kıvırcık koyunu melezi bir koyun olduğunu söyleyebiliriz.

Denizli Kebabı için bu koyunu tercih eden kebapçılar oluyor. Kızılhisar Kalesi işletmecisi Yılmaz Ertuğrul, bizlere Karya Koyunu eti ile Kızılhizar Kavurması yapacağını belirtti. Kavurma içinde kuyruk yağı ve karya koyun eti ile yaptığı lezzetli bir kavurma ile tanıştırdı.

Kavurmayı isli yoğurt ve çıtı biber ile birlikte sunuyor. Mevsimine göre yancılar değişebiliyor. Yolunuz Serinhisar’dan geçerse mutlaka Kızılhisar Kavurması yemenizi tavsiye ederim.



Son konumuz ise Yatağan Bıçakları oldu. İlker Özmen çok ilginç bilgiler paylaştı;

Serinhisar'ın Yatağan mahallesinde, Osmanlı İmparatorluğu döneminden bu yana süngü, kama, bıçak vb. çelik malzeme üretimi yapılıyor.

Yatağan'da yüzlerce bıçak, kılıç, demir atölyesi var. Yatağan Baba’nın yadigarı olan demircilik sanatı, 800 yılı aşkın süreden bu yana kılıçtan bıçağa uzanarak devam ediyor.



Yatağan Kılıcı, dünyada "Türk Kılıcı" olarak bilinir ve Osmanlı padişahlarının kullandığı bir kılıç türüdür. Bilinen en eski Yatağan Kılıcı Kanuni Sultan Süleyman'a aittir.

Ünlü şefler Yatağan’dan kendileri için özel şef bıçakları yaptırdıklarını da eklemeliyim.

Serinhisar sadece leblebi, kızılhisar kavurması ve yatağan bıçakları olarak ayırmamak gerekir. Serinhisar aynı zamanda doğa yürüyüşleri ve fotoğraf safarileri içinde uygun ilçelerden biri olduğunu belirtmeliyim.

Yolunuz Serinhisar’dan geçiyorsa Leblebi almadan, Leblebi Çorbası içmeden, Kızılhisar Kavurması yemeden, Yatağan Bıçaklarını incelemeyi unutmayınız.

Güzel sofralarda ve mekanlarda buluşmak dileğiyle…

