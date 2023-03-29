Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'nın yayın organı olan "Halk Gazetesi", Türkiye Cumhuriyeti'nin eski Bakü Basın Müşaviri olan yazarımız Bülent Uğur ile röportaj yaptı.

Uğur röportajında "Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişki başka devletler ile olan ilişkilere benzemez. Bizim aramızdaki ilişki kardeşlik ilişkisidir. Buraya geldiğimde kendimi öz vatanımda hissederim" ifadelerini kullandı.

Uğur, "Burada çalıştığım dönemde Türk ve Azeri meslektaşlarımız ile sıkı dostluklar kurduk. Bu sayede sık sık buraya gelme onurunu yaşıyorum. Ve her gelişimde Azerbaycan'da özel yenilikler görüyorum. Bu da beni çok mutlu ediyor" dedi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ