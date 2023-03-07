Uzun süredir çekimleri devam eden 'Mevlana' dizisiyle ekranlar gelecek olan deneyimli oyuncu Bülent İnal, önceki gün İstinyePark'da objektiflere takıldı. Bir mağaza girişinde eşini beklerken gazeteciler tarafından görüntülenen İnal, objektiflere poz verdikten sonra muhabirlerle ayaküstü sohbet etmeyi ihmal etmedi. "Zor bir süreçten geçiyoruz, hayat mecburen devam ediyor." demekle yetindi. Çekim süreciyle birlikte kilo verdiğini söyleyen İnal, kısa süren sohbet sonrası eşinin yanına giderek alışveriş turuna kaldığı yerden devam etti.