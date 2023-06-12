Bülent Ersoy'un hayat hikayesi filme dönüşüyor. Filmin yapımcılığını, Orchestra Content üstlenecek. Peki, Bülent Ersoy filminde divayı kim canlandıracak? Detaylar haberimizde...

Filmin Yapımcılığını Üstlenen Orchestra Content'den Açıklama

Filmin yapımcılığını üstlenen Orchestra Content Instagram hesabından "Türkiye’nin Diva’sı, sesiyle, sahne enerjisiyle, varoluşunun her parçasıyla dünya çapında benzersiz Bülent Ersoy’un gerçek hikayesi, hiç bilinmeyen yönleriyle ilk kez karşınızda olacak. Orchestra Content olarak, heyecanla, aşkla ve büyük bir sorumluluk duygusuyla çalıştığımız yeni projemizi duyurmaktan onur duyarız" ifadelerine yer verdi.

Bülent Ersoy'u Kim Canlandıracak?

Sanatçı Bülent Ersoy'u hangi oyuncunun canlandıracağı henüz belli değil.