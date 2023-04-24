Saatler öncesinden mekana gelen binlerce kişi Bülent Ersoy'un sahne çıkmasını büyük bir sabırsızlıkla ve heyecanla bekledi. Eşsiz yorumu ve güçlü vokaliyle izleyenleri büyüleyen Bülent Ersoy; performansı, şarkıları, esprileriyle izleyenleri kendisine bir kez daha hayran bırakarak unutulmaz, hafızalardan kolay kolay silinmeyecek bir konsere imza attı.

Almanya'da helallik istedi.

Şarkı aralarında hayranları ile sık sık sohbet eden Ersoy, klasik Türk sanat müziği eserlerinin yanında güncel ve kendi şarkılarına da yer verdiği konserinde yaklaşık 3 saat sahnede kaldı. Seyircilerin söylediği her şarkıya eşlik ettiği Ersoy, sahnede oturduğu koltuktan zaman zaman ayağa kalkarak hayranlarının coşkusuna ortak oldu.

Kariyeri boyunca buralara sıklıkla konserler vermeye giden Ersoy, izlemeye gelen herkeste; 'belki bir daha buraya gelemem. Hakkınızı helal edin' dedi.

Konser sonunda dakikalarca ayakta alkışlanan Bülent Ersoy, sevenlerinin sevgi gösterilerine de kayıtsız kalmayarak fotoğraf ve video çektirme isteklerini de kırmadı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ