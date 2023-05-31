Bugünün en iyi performansı Bybit'te listelenen VELO; Bitcoin Ordinals, Ethereum NFT'lerinin Bitcoin Blockchain'e geçişini sağlamak için BRC-721E'yi tanıttı

Bybit Global tarafından hazırlanan bültende sektör gelişmelerine yer veriliyor.

ABD hisse senetleri, ABD borç tavanını yükseltmeye yönelik geçici bir anlaşmanın desteğiyle Nasdaq'ın 13,5 ayın zirvesine ulaştı ve hisse senedi endekslerinin karışmasıyla dün %0,07 yükseldi. Kripto para piyasası, son 24 saatte Bitcoin ve Ethereum’un sırasıyla %0,35 ve %0,56 artmasıyla yükseldi.

Bugünün en iyi performansı, Bybit ile spot listelemesini duyurması nedeniyle son 24 saatte %93,43 artan VELO oldu. Eylül 2020'de kullanıma sunulan Velo Labs (VELO), herhangi bir itibari para biriminin değerine bağlı dijital krediler oluşturan bir finansal sistemdir. Dijital kredi ile fiat para birimi arasındaki oranın değerinin her zaman 1:1 kalmasını sağlamak için, bu krediler uygun miktarda VELO tokeni ile desteklenir ve bu da USDV'yi fazla teminatlandırılmış bir stablecoin yapar. Velo Protokolünü kullanan VELO, iş ortaklarının her pazarda itibari para yatırma gerektirmeden küresel işlemler için herhangi bir itibari para birimine bağlı dijital krediler vermelerine olanak tanır. Stablecoin'ler kriptoda güçlü bir kullanım örneği olmaya devam ettikçe ve CBDC'lerin kaçınılmaz yükselişi nedeniyle, VELO bu yükselen trendi sürdürebilir.

Dijital sanatı Bitcoin blok zincirinde depolamak için bir katman 2 çözümü olan Bitcoin Ordinals, Ordinals pazarı ve Bitcoin Miladys NFT koleksiyonu ile işbirliği içinde BRC-721E standardını başlattı. Bu yeni standart, kullanıcıların Ethereum tabanlı ERC-721 misli olmayan belirteçlerini (NFT'ler) Bitcoin blok zincirine geçirmelerine olanak tanır. Geçiş işlemi, orijinal NFT'nin geri alınamaz bir işlemle yakılmasını içerir ve ardından taşınan NFT, tam meta verilerle birlikte özel bir Ordinals pazar toplama sayfasında görünür. Ocak 2023'te Bitcoin Ordinals'ın piyasaya sürülmesinden bu yana BRC-20 belirteçlerinin ilk başarısına ve büyümesine rağmen, bazı eleştirmenler yeni yöntemin verimsiz ve savurgan olduğunu savunuyor.