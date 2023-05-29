Bybit Global tarafından hazırlanan değerlendirmede sektör gelişmeleri yer alıyor.

Borç tavanı çözüldüğü için ABD borsası %1,3 yükseldi. Daha geniş kripto para piyasası da borç tavanı haberlerinden dolayı yükseldi ve son 24 saatte Bitcoin ve Ethereum’un sırasıyla %4,46 ve %4,32 arttı.

Ocak 2023'te başlatılan Ordinals Protocol (ORDI), Bitcoin'in en küçük birimi olan satoshis'e metin, resim, ses ve video dahil olmak üzere çeşitli bilgi biçimlerini yazmak için Bitcoin blok zincirini kullanıyor. Bitcoin'deki çok sayıda satoshi (2,1 katrilyon) göz önüne alındığında ORDI, Non-Fungible Tokens (NFT'ler) ve diğer tokenlar gibi yeni uygulamalar sunuyor.

Stably, ABD merkezli bir kripto para firması, yakın zamanda Bitcoin ağında BRC-20 standardını ve Ordinals protokolünü kullanarak Stably USD adında bir stablecoin piyasaya sürdü. Bu ilk BRC-20 stablecoin olmasına rağmen, web sitesinde listelenen 69,42 trilyonluk aşırı toplam arz ve FinCEN kayıt ayrıntılarındaki tutarsızlıklar nedeniyle birkaç kırmızı bayrak kaldırdı ve tartışmalara yol açtı. Ordinals protokolü başlangıçta Bitcoin üzerinde NFT benzeri varlıklar oluşturmak içindi ve diğerlerinin bunu Bitcoin üzerinde yenilikçi deneyler oluşturmak için kullandığını görmek büyüleyici.

1 Haziran'da, Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu, haziran ayında dijital varlıkların perakende ticaretine izin verdi ve Hong Kong, orada faaliyete geçmek isteyen kripto borsaları için lisans yönergelerini yayınlayacak. Hareket, Hong Kong'un Tron ve Huobi gibi şirketleri çeken bir fintech ve kripto merkezi olma stratejisinin bir parçası. Bu, bölgedeki kripto para birimi aktivitesinde bir artışa neden oldu. Bununla birlikte, kripto para birimi endüstrisi bilgisayar korsanlığı ve dolandırıcılıkla doludur. 2023'ün 1. çeyreğinde, kripto suçları nedeniyle 2022'nin 1. çeyreğine göre %75 artışla 570 milyon dolarlık bir kayıp yaşandı. Bu nedenle, Hong Kong Polis Gücünün Siber Güvenlik ve Teknoloji Suçları Bürosu (CSTCB), üzerinde halk eğitimi için bir meta veri deposu olan CyberDefender'ı başlattı. Kripto suçlarını azaltmaya yardımcı olmak için Web3 ve metaverse ile ilgili riskler.

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