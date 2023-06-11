Bugün yağmur yağacak mı yağmayacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 11 Haziran 2023 günü hava durumu için sarı uyarı. 20 ilde kuvvetli yağmur bekleniyor. Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış Uyarısı. Bugün yağmur saat kaçta yağacak? Bugün yağmur var mı Ankara'da? Hangi illerde yağmur yağacak?

Bugün Yağmur Yağacak mı?

Bugün yağmur yağacak mı yağmayacak mı diye merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 11 Haziran 2023 günü hava durumu için sarı uyarı verildi. 20 ilde kuvvetli yağmur bekleniyor. Bugün yağmur saat kaçta yağacak? İç Anadolu’nun güney ve doğusunda, Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde, Afyonkarahisar, Burdur ,Isparta, Antalya’nın iç kesimleri ile Adana’nın kuzeyinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Bugün yağmur var mı? Hangi illerde yağmur yağacak?

Meteoroli Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre; İç Anadolu’nun güney ve doğusu (Sivas, Kırşehir, Kırıkkale, Kayseri, Çankırı, Konya, Karaman, Aksaray, Yozgat, Nevşehir, Niğde ile Ankara’nın güney ve doğusu), Orta Karadeniz’in iç kesimleri (Tokat, Amasya, Çorum ile Kastamonu’nun güneyi), Afyonkarahisar, Burdur ,Isparta, Antalya’nın iç kesimleri ile Adana’nın kuzeyinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Bugün yağmur var mı Ankara'da?

Ankara'nın bazı bölgelerinde bugün yağmur bekleniyor. Ankara'da günün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra güney ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Bugün yağmur saat kaçta yağacak?

Yağmurlar sabah saatlerinden itibaren bekleniyor. Ankara'da akşam saatlerine merkezdeki çoğu yerde yağmurlu geçmesi bekleniyor. Ankara'da öğle saatlerinden sonra güney ve doğu ilçelerinde kuvvetli yağmur beklentisi var.

Kaynak: HABER MERKEZİ