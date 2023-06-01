Meta Quest 3 ne zaman çıkacak diye merak ediliyordu. Bugün Meta, yeni sanal gerçeklik başlığı olan Meta Quest 3'ün tanıtımını yaptı. Acaba Meta Quest 3 fiyatı ne kadar olacak? Meta Quest 3 fiyat ne kadar? İşte Meta Quest 3 hakkında bilinenler, Meta Quest 3 çıkış tarihi, teknik özellikleri ve merak edilenler

Meta Quest 3 ne zaman çıkacak?

Herkes Apple'ın ürününü duyurmasını beklerken Mark Zuckerberg liderliğindeki Meta şirketi, Meta Quest 3 adlı yeni bir sanal gerçeklik kulaklığını tanıtarak bir sürpriz yaptı. Canlı renklere sahip Meta Quest 3 selefi Quest 2'den %40 daha ince görünüyor.

Meta Quest 3 ne zaman çıkacak? Meta Quest 3 çıkış tarihi

Çıkış tarihi konusunda Zuckerberg 27 Eylül'deki Connect konferansını beklememiz gerektiğini söyledi. 2023 yılının son çeyreğinde Meta Quest 3 sizlerle olacak.

Meta Quest 3 fiyat ne kadar?

Merakla beklenilen yeni sanal gerçeklik başlığı Meta Quest 3'ün fiyatının 499 $ seviyesinde olacağı söyleniyor.

Meta Quest 3 teknik özellikleri

Metaverse yatırımına devam eden Meta, yeni sanal gerçeklik kulaklığını duyurdu. CNBC'nin verdiğini bilgilere göre; Quest 3 olarak adlandırılan bu model, selefi Quest 2'den %40 daha ince ve ön tarafında en az üç kamera var gibi görünüyor.