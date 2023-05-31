Bugün hangi maçlar var, bugünkü maçlar neler? 31 Mayıs 2023 maç programı! TV'de bugün ne var? Hangi maç hangi kanalda? Sporseverler, "Bugün hangi maçlar var?" sorusuna yanıt aramakta ve heyecan dolu maçları izlemek için TV karşısına geçmek istiyor. İşte bugünün maç programı...
18:00 BeIN Sports 5
Darüşşafaka - Anadolu Efes (Basketbol)
20:00 TRT Spor Yıldız
Güney Kore - Türkiye (Voleybol)
20:00 TRT Spor
Eyüpspor - Bodrumspor (Futbol)
20:30 BeIN Sports 5
Tofaş - Fenerbahçe Beko (Basketbol)
22:00 TRT Spor
Portekiz - Türkiye (Voleybol)
22:00 EXXEN
Sevilla - Roma (Futbol)
22:00 Smartspor
Gran Canaria - Real Madrid (Basketbol)