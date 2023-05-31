Bugün hangi maçlar var, bugünkü maçlar neler? 31 Mayıs 2023 maç programı! TV'de bugün ne var? Hangi maç hangi kanalda? Sporseverler, "Bugün hangi maçlar var?" sorusuna yanıt aramakta ve heyecan dolu maçları izlemek için TV karşısına geçmek istiyor. İşte bugünün maç programı...

18:00 BeIN Sports 5

Darüşşafaka - Anadolu Efes (Basketbol)

20:00 TRT Spor Yıldız

Güney Kore - Türkiye (Voleybol)

20:00 TRT Spor

Eyüpspor - Bodrumspor (Futbol)

20:30 BeIN Sports 5

Tofaş - Fenerbahçe Beko (Basketbol)

22:00 TRT Spor

Portekiz - Türkiye (Voleybol)

22:00 EXXEN

Sevilla - Roma (Futbol)

22:00 Smartspor

Gran Canaria - Real Madrid (Basketbol)