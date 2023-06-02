Bugün hangi maçlar var, bugünkü maçlar neler? 2 Haziran 2023 maç programı! TV'de bugün ne var? Hangi maç hangi kanalda? Sporseverler, "Bugün hangi maçlar var?" sorusuna yanıt aramakta ve heyecan dolu maçları izlemek için TV karşısına geçmek istiyor. İşte bugünün maç programı...

TRT SPOR - 13:55

2023 VOLEYBOL MİLLETLER LİGİ

TAYLAND - POLONYA

TRT YILDIZ - 16:55

2023 VOLEYBOL MİLLETLER LİGİ

KANADA-GÜNEY KORE

TRT YILDIZ - 19:55

2023 VOLEYBOL MİLLETLER LİGİ

ABD-İTALYA

TRT SPOR - 19:55

TURKCELL KADIN FUTBOL SÜPER LİGİ FİNALİ

FOMGET - FENERBAHÇE

SSPORTS 2 21:30

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İTALYA SERİE A 38.HAFTA MAÇI

SASSUOLO-FİORENTİNA