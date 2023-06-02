Bugün hangi maçlar var, bugünkü maçlar neler? 2 Haziran 2023 maç programı! TV'de bugün ne var? Hangi maç hangi kanalda? Sporseverler, "Bugün hangi maçlar var?" sorusuna yanıt aramakta ve heyecan dolu maçları izlemek için TV karşısına geçmek istiyor. İşte bugünün maç programı...
TRT SPOR - 13:55
2023 VOLEYBOL MİLLETLER LİGİ
TAYLAND - POLONYA
TRT YILDIZ - 16:55
2023 VOLEYBOL MİLLETLER LİGİ
KANADA-GÜNEY KORE
TRT YILDIZ - 19:55
2023 VOLEYBOL MİLLETLER LİGİ
ABD-İTALYA
TRT SPOR - 19:55
TURKCELL KADIN FUTBOL SÜPER LİGİ FİNALİ
FOMGET - FENERBAHÇE
SSPORTS 2 21:30
İTALYA SERİE A 38.HAFTA MAÇI
SASSUOLO-FİORENTİNA