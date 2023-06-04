Bugün hangi maçlar var? Futbol, basketbol, voleybol, hentbol, tenis veya rugby gibi birçok spor dalı, birçok farklı lig, turnuva ve müsabaka ile birlikte geniş bir maç programına sahiptir. Eğer bir spor tutkunuysanız ve bugün hangi maçların oynanacağını merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz! 4 Haziran 2023 Pazar günü için maç programını sizler için derledik.

Futbol Maçları

Futbol, dünya genelinde en popüler spor dalıdır ve birçok farklı lig ve turnuva ile birlikte birçok maç oynanmaktadır. Bugün de dünyanın birçok farklı yerinde birçok maç oynanacaktır. İşte bugün oynanacak bazı futbol maçları:

Galatasaray - Fenerbahçe (Süper Lig)

(Süper Lig) Genk - Royal Antwerp (La Liga)

(La Liga) Real Madrid - Athletic Bilbao(La Liga)

Basketbol Maçları

Basketbol, ABD’li yıldız oyuncuların da yer aldığı NBA gibi popüler ligler ve sayısız ülkede oynanan milli ligler ile birlikte dünya genelinde sevilen bir spor dalıdır. Bugün de birçok basketbol maçı oynanacaktır. İşte bugün oynanacak bazı basketbol maçları:

Türk Telekom - Pınar Karşıyaka (Türkiye)

(Türkiye) Connecticut Sun - Dallas Wings (WNBA)

(WNBA) NY Liberty - Chicago Sky (WNBA)

Tenis Maçları

Tenis, diğer spor dallarına göre daha az maç içermesine rağmen, birçok büyük turnuvası ve yıldız oyuncuları ile birlikte sevilen bir spordur. Bugün de birçok tenis maçı oynanacaktır. İşte bugün oynanacak bazı tenis maçları:

S.Stephens - A.Sabalenka (Roland Garros)

(Roland Garros) S.Ofner - S.Tsitsipas (Roland Garros)

(Roland Garros) C.Alcaraz - L.Musetti – Andy Murray (Roland Garros)

Hentbol Maçları

Hentbol, özellikle Avrupa’da yaygın olan bir takım sporudur. Ulusal ligler ve Avrupa’da düzenlenen turnuvalar ile birlikte birçok hentbol maçı oynanmaktadır. Bugün de birçok hentbol maçı oynanacaktır. İşte bugün oynanacak bazı hentbol maçları:

Kastamonu Bld. - Konyaaltı Bld. (Kadınlar Süper Lig Final)

(Kadınlar Süper Lig Final) Györi Audi - Esbjerg (Şampiyonlar Ligi)

(Şampiyonlar Ligi) Kristiansand - Ferencvaros (Şampiyonlar Ligi Final)

Voleybol Maçları

Voleybol, dünya genelinde sevilen bir takım sporudur. Kadınlar ve erkekler için farklı ligler ve turnuvalar ile birlikte birçok maç oynanmaktadır. Bugün de birçok voleybol maçı oynanacaktır. İşte bugün oynanacak bazı voleybol maçları: