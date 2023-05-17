Bugün hangi maçlar var? Merak eden futbolseverler için kaçırmamanız gereken Süper Lig maç programını derledik!

17 Mayıs Süper Lig Maç Programı

Bugün oynanacak maçların programı şu şekilde:

Saat Ev Sahibi Takım Deplasman Takım 17:00 Başakşehir Ümraniyespor 20:00 Fatih Karagümrük Adana Demirspor 20:00 Ankaragücü Antalyaspor 22:00 Manchester City Real Madrid

Fatih Karagümrük, ev sahibi olduğu maçta Adana Demirspor ile karşılaşacak. Fatih Karagümrük, son maçında Gaziantep FK maçı nedeniyle 3 puan almıştı. Adana Demirspor ise son maçında Alanyaspor karşısında galip gelmeyi başardı.

Ankaragücü en altta

Süper Lig'deki son maçında Trabzonspor'u konuk eden Ankaragücü sahadan puansız ayrıldı. Rakibine 2-0 mağlup olan Tolunay Kafkas'ın öğrencileri Süper Lig'deki son 2 maçında 5 puan bıraktı. Küme düşme hattında kalma umutları hala canlı ancak hala ateş hattından çıkmış değiller. Kendileri gibi küme düşme hattında yer alan Giresunspor ile aralarında 7 puanlık bir fark var. Anlara ekibi bu hafta evinde Antalyaspor'u ağırlayacak. Ankaragücü sezonun ilk yarısında deplasmanda 2-0 kazanmıştı.

Antalyaspor liderliğini koruyamadı

Süper Lig'de geçtiğimiz haftayı mağlubiyetle kapatan takımlardan biri de Antalyaspor oldu. Evinde Beşiktaş'ı ağırlayan Kırmızı Beyazlılar sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Ömer Toprak'ın golüyle öne geçmeyi başardılar ancak üstünlüğü koruyamadılar. İkinci yarıda yediği gollerle sahadan 3-1 mağlup ayrılan Antalyaspor'da moraller bozuk. Nuri Şahin'in takımının son 5 Süper Lig maçında sadece 1 galibiyeti bulunuyor ve bu hafta Ankaragücü'nü deplasmanda ağırlayacaklar.

Manchester City yenilgisizliğini sürdürüyor

İngiltere Premier Ligi'nde adım adım şampiyonluğa yürüyen Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinin en başarılı takımı Real Madrid deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönerek Ethiad Stadyumu'na avantajlı gitmeyi başardı. Pep ve öğrencileri İspanyol devi karşısında maç boyunca oyunu domine etmeyi başardı ancak savunmadaki ilk açıkta 1-0 geriye düştü. Geriye düştükten sonra da oyun hakimiyetini korumayı başaran Manchester City, Kevin De Bruyne'ün attığı şık golle hem maçı hem de turu aldı. Zorlu Santiago Bernabeu deplasmanında iyi bir sınav verdiklerini söyleyebiliriz. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Pep ve öğrencilerini finale bir adım kala mağlup eden takım olmadı. Şampiyonlar Ligi tarihinde henüz şampiyonluğu bulunmayan İngiliz devleri bir ilki başarmak istiyor. İlk maçta Erling Haaland'ı iyi kullanamadıklarını söyleyelim. İngiltere Premier Lig'de ise 12 haftadır kazanan Manchester City şampiyonluk kapısını ardına kadar açmış durumda. İstanbul'daki finale ev sahibi avantajıyla gitmek isteyen ev sahibi Real Madrid karşısında kazanmak zorunda. Ev sahibi ekipte bu hafta önemli bir eksik bulunmuyor.

Real Madrid şampiyonluğa odaklandı

İspanya La Liga şampiyonluğunu Barcelona'ya kaptıran Real Madrid, şimdi dikkatini UEFA Şampiyonlar Ligi'ne çevirdi. İspanyol devi, 14 şampiyonlukla Şampiyonlar Ligi'nin açık ara en başarılı takımı konumunda. Son şampiyon olarak yarı finale yükselen Carlo Ancelotti'nin öğrencileri, Vinicius Junior'un harika golüyle Manchester City karşısında kendi evinde 1-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve ilk maç 1-1 berabere sonuçlandı. Sezon boyunca olduğu gibi Real Madrid İngiltere'de de topa sahip olma üstünlüğünü ele geçirerek ve rakiplerinin savunma açıklarını değerlendirerek kazanmak zorunda. Geçen sezonki şampiyonada Real Madrid yarı finalde bir kez daha Manchester City ile karşılaşmış, deplasmanda kaybetmiş ve evinde yenerek tur atlamıştı. Bu kez Ethiad'a karşı deplasmanda kazanmaları gerekiyor. İspanyol ekibinde bu hafta önemli bir eksik bulunmuyor.

Maçlar öncesinde takımların performansları, sakatlıklar ve diğer faktörler önemlidir. Maçları canlı olarak izleyebilir veya sonuçlarını takip edebilirsiniz. Futbolseverlere keyifli bir maç günü dileriz!