Bugün Dolar kaç lira? 23 Haziran 2023 Dolar neden artıyor? Güncel Dolar – Euro fiyatı ne kadar? Dünya genelindeki ekonomik belirsizlikler ve para politikalarında yaşanan değişikliklerin etkisiyle, Türk Lirası karşısında dolar ve euro önemli hareketler göstermekte. Bugün, 23 Haziran 2023 tarihinde dolar ve euro fiyatlarındaki değişikliklerle birlikte Türkiye ve dünya piyasalarındaki son gelişmeleri inceleyelim.

Bugün Dolar kaç lira?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikalarında ve faiz oranlarında son dönemde yaptığı düzenlemeler doların yükselişini tetikledi. Bugün, Dolar/TL kuru yüzde 0,8 artışla 25,48 TL'den işlem görüyor.

23 Haziran 2023 Dolar neden artıyor?

Doların artışının ana nedenlerinden biri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırma olasılığının güçlenmesi. Fed Başkanı Jerome Powell, bu yıl iki kez daha faiz artırma ihtimallerinin olduğunu belirtti. Bu durum, dolar talebinin artmasına ve dolayısıyla doların değer kazanmasına neden oldu.

Bunun yanı sıra, TCMB'nin politika faizini 650 baz puan artırarak yüzde 8,50'den yüzde 15'e çıkarması ve parasal sıkılaştırma sürecini başlatması da doların yükselmesine neden oldu. Merkez Bankası, bu kararıyla enflasyon beklentilerini kontrol altına almayı ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmayı engellemeyi amaçlıyor.

Güncel Dolar – Euro fiyatı ne kadar?

Bugün, Euro/TL kuru yüzde 0,6 yükselişle 27,67 TL'den işlem görüyor. Sterlin ise 31,9250 TL'den satılıyor.

Döviz kurlarındaki bu yükseliş, yatırımcıların Türk Lirası'ndan dövize yönelmesine ve döviz talebinin artmasına neden oluyor. Bu durum, Türkiye'deki kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarından doğan borç miktarlarının artmasına ve döviz borçlarının servet transferlerine yol açmasına neden olabilir.

Ekonomi uzmanları, hem yerel hem de küresel piyasaları yakından izleyerek bu tür ekonomik hareketliliklerin etkilerini azaltabilecek stratejiler önermeye devam ediyorlar. Türkiye'nin kısa ve uzun vadeli ekonomik hedeflerini gerçekleştirebilmesi için döviz kurlarındaki bu dalgalanmalara karşı stratejik bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini belirtiyorlar.