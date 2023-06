Diablo IV Çıkış Etkinliği: 31 Mayıs'ta Los Angeles şehir merkezindeki Vibiana'da Diablo IV çıkışını kutlamak için harika bir etkinlik düzenledik. Diablo Genel Müdürü Rod Fergusson "Bugün; harika ekibimizin ortaya çıkardıkları, Halsey'nin seslendirdiği yeni Diablo IV şarkımız ve oyuncuların Diablo IV'ün tam sürümüne girişi gibi kutlanacak çok şeyimiz var. Bu, yıllarca süren sıkı çalışmanın sonucu. Oyuncular oyuna girip bizimle beraber Korunak'ın bir parçası olacakları için çok heyecanlıyız," ifadelerini kullandı. Secret Cinema ile birlikte yapılan etkinlikte Halsey'nin, SUGA'nın da dâhil olduğu yeni müzik videosunun ilk 20 saniyesine kısa bir bakış, Zedd'den özel bir performans, birtakım "şeytani" etkinlikler ve Kutsal Anne Lilith'in konuklara bahşettiği teatral anlar yer aldı. Blizzard Entertainment Başkanı Mike Ybarra şunları söyledi: "Diablo IV ekibinin muazzam eserinin erken erişimin başlamasından önceki son akşamda Los Angeles'ta bu şekilde kutlanmasına tanık olmak harika bir duygu. Oyunculardan aldığımız heyecanlı mesajlar ve geri bildirimler bizleri epey canlandırdı. Herkesin bize katılıp yıllar boyu Diablo IV'ün gelişiminin bir parçası olması için sabırsızlanıyoruz."

31 Mayıs'ta Los Angeles şehir merkezindeki Vibiana'da Diablo IV çıkışını kutlamak için harika bir etkinlik düzenledik. Diablo Genel Müdürü Rod Fergusson "Bugün; harika ekibimizin ortaya çıkardıkları, Halsey'nin seslendirdiği yeni Diablo IV şarkımız ve oyuncuların Diablo IV'ün tam sürümüne girişi gibi kutlanacak çok şeyimiz var. Bu, yıllarca süren sıkı çalışmanın sonucu. Oyuncular oyuna girip bizimle beraber Korunak'ın bir parçası olacakları için çok heyecanlıyız," ifadelerini kullandı. Secret Cinema ile birlikte yapılan etkinlikte Halsey'nin, SUGA'nın da dâhil olduğu yeni müzik videosunun ilk 20 saniyesine kısa bir bakış, Zedd'den özel bir performans, birtakım "şeytani" etkinlikler ve Kutsal Anne Lilith'in konuklara bahşettiği teatral anlar yer aldı. Blizzard Entertainment Başkanı Mike Ybarra şunları söyledi: "Diablo IV ekibinin muazzam eserinin erken erişimin başlamasından önceki son akşamda Los Angeles'ta bu şekilde kutlanmasına tanık olmak harika bir duygu. Oyunculardan aldığımız heyecanlı mesajlar ve geri bildirimler bizleri epey canlandırdı. Herkesin bize katılıp yıllar boyu Diablo IV'ün gelişiminin bir parçası olması için sabırsızlanıyoruz." Halsey ve (BTS'ten) SUGA'nın Seslendirdiği "Lilith (Diablo IV Anthem)": Multi-platin sertifikalı sanatçılar olan Halsey ve başarılı rapçi (BTS'ten) SUGA'nın eseri "Lilith (Diablo IV Anthem)" adlı resmi müzik videosunun 5 Haziran'daki çıkışını duyurmaktan heyecan duyuyoruz.

Multi-platin sertifikalı sanatçılar olan Halsey ve başarılı rapçi (BTS'ten) SUGA'nın eseri "Lilith (Diablo IV Anthem)" adlı resmi müzik videosunun 5 Haziran'daki çıkışını duyurmaktan heyecan duyuyoruz. Çıkışa Özel Canlı Çekim Fragmanı: 25 Mayıs'ta Oscar ödüllü yönetmen Chloé Zhao'nun yönettiği ve Kiku Ohe'nin yardımcı yönetmenliğini yaptığı bir canlı çekim fragman çıkardık. Oyunun karakterlerinde duygu ve insaniyeti iç içe geçiren, sürükleyici bir hikâyeye sahip bu tanıtım filmi izleyicileri Korunak'a tekrar hükmetmeye kararlı Kutsal Anne Lilith'in getirdiği bir yıkım yolculuğuna çıkarıyor.

25 Mayıs'ta Oscar ödüllü yönetmen Chloé Zhao'nun yönettiği ve Kiku Ohe'nin yardımcı yönetmenliğini yaptığı bir canlı çekim fragman çıkardık. Oyunun karakterlerinde duygu ve insaniyeti iç içe geçiren, sürükleyici bir hikâyeye sahip bu tanıtım filmi izleyicileri Korunak'a tekrar hükmetmeye kararlı Kutsal Anne Lilith'in getirdiği bir yıkım yolculuğuna çıkarıyor. Blizzard Gear Store: Ayrıca, Sanctuary'nin sunduğu yeni Steel Series çevre birimleri, Class T'ler, Lilith içecek takımları ve Limited Edition Collector's Edition gibi tüm yeni ürünleri incelemek için Resmi Blizzard Gear Store'a uğrayın.

Diablo® IV Hakkında

Blizzard Entertainment'ın türe şekil veren oyun serisinin sıradaki yenil nesil oyunu Diablo® IV, 6 Haziran 2023'te çıkış yapacak. Diablo IV; Windows® PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation®5, PlayStation®4'te platformlar arası oynanış ve ilerlemeye sahip olacağı gibi çıkışında da konsollarda eşli mod desteği sunacak.



İblis Lilith ve melek Inarius, cennet ve cehennem arasında geçen Ebedî Çatışma'dan kaçma arzusuyla Korunak'ı yaratmak için birleşmişlerdi. Ancak şimdi, Diablo III: Reaper of Souls® olaylarından onlarca yıl sonra, kendi takipçileriyle birlikte birbirlerine karşı savaşa başvurmuş iki can düşmana dönmüş durumdalar. Korunak toprakları sonu gelmeyen iblislerle doldu ve bu karanlığın karşısında sadece en kararlı kahramanlar durabilecek. Oyuncular şekil değiştiren Druid, çevik Haydut, elementlere hükmeden Büyücü, vahşi Barbar veya zeki Ölüm Büyücüsü'nden oluşan beş sınıf arasından birini seçerek bu dünyaya adım atacak. Oyuncular güçlendikçe harika büyüler ve yeteneklerini sergilemek için yetenek ağaçları aracılığıyla oyun deneyimini kendilerine hitap edecek şekilde inşa edebilecekler.

Diablo IV'e dair tüm materyaller için basın sitemiz: https://blizzard. gamespress.com/Diablo-IV

Yenigün Haber Merkezi